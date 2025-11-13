Latin Grammy 2025: ¿Dónde ver EN VIVO y a qué hora empiezan?

La Noche Más Importante de la Música Latina

La Noche Más Importante de la Música Latina ya llegó. En pocas horas conoceremos a los artistas más destacados de la música en español que fueron galardonados durante los Latin Grammy 2025.

La ceremonia de la entrega 26º de estos galardones se celebrará hoy en el venue MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, Nevada.

Esta edición Bad Bunny es uno de los más nominados, pues acumula 12 candidaturas. Los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso tienen la segunda mayor cantidad de nominaciones, con 10.

Otra artista que se posiciona entre los nombres principales es la colombiana Karol G, quien tiene nominaciones en categorías importantes.

La gran figura homenajeada este año es el legendario cantante español Raphael. Fue nombrado “Persona del Año” por la Latin Recording Academy, en reconocimiento a una trayectoria que supera las seis décadas en la música latina.

El homenaje al artista incluyó una gala especial de tributo celebrada en Las Vegas ayer, el 12 de noviembre, donde distintos artistas interpretaron su parte de repertorio más emblemático.

Además, en la categoría Mejor Artista Nuevo (Best New Artist) figuran, entre otros: Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

Sin duda, este año la premiación estará llena de sorpresas y momentos memorables.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025 EN VIVO?

Los Latin Grammy 2025 podrán seguirse en directo a través de HBO Max en su versión de streaming y por la señal de TNT, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Ambas plataformas transmitirán la ceremonia de manera simultánea. Además, será posible consultar los momentos más destacados y la cobertura oficial en el sitio web de La Academia Latina de la Grabación o en redes sociales como Instagram.

En todo el territorio mexicano, la gala estará disponible mediante HBO Max y TNT, mientras que otras plataformas, como VIX, también ofrecerán contenido especial y el seguimiento del evento.

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2025?

La emisión de los Latin Grammy 2025 está programada para hoy 13 de noviembre a las 7:00 p.m., hora México. Es importante que tomes en cuenta que el horario variará según el país desde donde se vea.

Recuerda que la alfombra roja de este evento dará comienzo una hora antes de la ceremonia principal, es decir, a las 6:00 p.m.

La premiación contará con las presentaciones musicales de artistas como: