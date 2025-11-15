Feria Ganadera de Querétaro 2025: Boletos, artistas, fechas y actividades

El Ecocentro Expositor, ubicado en El Marqués, será escenario de una edición más de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Del 14 al 30 de noviembre, podrás disfrutar de conciertos de artistas de talla global, actividades culturales, atracciones mecánicas y espectáculos gratuitos sobre hielo.

Descubre lo que este 2025 tiene para ti este evento, uno de los más esperados del año en la capital queretana.

Artistas que se presentarán en la Feria Ganadera de Querétaro 2025

Te presentamos la cartelera de la Feria Ganadera de Querétaro 2025:

Sábado 15 de noviembre: Grupo Pesado

Domingo 16 de noviembre: Belinda

Lunes 17 de noviembre: Conjunto Primavera

Jueves 20 de noviembre: Steve Aoki y Banda MS

Viernes 21 de noviembre: La Arrolladora Banda El Limón

Sábado 22 de noviembre: Grupo Frontera

Domingo 23 de noviembre: Los Ángeles Azules

Miércoles 26 de noviembre: Bely y Beto

Jueves 27 de noviembre: Santa Fe Klan

Viernes 28 de noviembre: Los Alameños

Sábado 29 de noviembre: Drake Bell, Jumbo y Mago de Oz

Domingo 30 de noviembre: Los Tigres del Norte

Todos los espectáculos están previstos para comenzar a las 21:00 horas, pero los organizadores sugieren asistir con tiempo para poder recorrer la feria, disfrutar la comida típica, comprar artesanías y conseguir un buen sitio cerca del escenario.

¿Y los boletos?

La entrada a la Feria Ganadera de Querétaro 2025 tendrá un costo de $100 pesos por persona; la misma tarifa aplicará para el estacionamiento. No obstante, se ofrecerá un servicio de transporte público gratuito, el Qrobús, que partirá desde la Biblioteca Gómez Morín con destino al Ecocentro Expositor.

Los boletos para la zona VIP de los conciertos podrán adquirirse a través de Boletiland y en las taquillas oficiales durante las fechas del evento.

Actividades de la Feria Ganadera de Querétaro 2025

En esta edición de la Feria habrá más de 40 juegos mecánicos aptos para todas las edades que estarán a disposición del público. De lunes a miércoles, con tu entrada general, podrás ingresar gratis a 25 de estos juegos.

También se instalarán atracciones como los Elefantes, Dark Ride, Orbit X y Yellow Submarine, entre otras. Además, habrá varias funciones del Gran Circo “NOVA CIRCUS”.

Estarán disponibles exhibiciones de ganado y de productos del campo. Del mismo modo, podrás degustar lo más representativo de la gastronomía queretana y comprar algo en el área comercial con artesanías y artículos locales.