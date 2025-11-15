Héctor Terrones, diseñador de alta costura, falleció de forma repentina el pasado 1 de noviembre, dejando un vacío en el mundo de la moda del país.

Tras su muerte, se dio a conocer que el famoso de 58 años vivió los últimos días de su vida en un asilo debido a que presentaba complicaciones en la columna y requería atención especializada. Además, volvió a llamar la atención la presunta denuncia de abuso sexual que había en su contra.

A un par de semanas de su partida, el abogado del modista reveló que la acusación es falsa y que era un mecanismo para desprestigiarlo. Añadió que “alguien de su círculo cercano trató de intimidarlo” y que Héctor Terrones le expresó que tenía miedo de su familia. Luego de estas declaraciones ha surgido especulación sobre la muerte del diseñador.

Héctor Terrones tenía miedo de su familia, revela abogado del diseñador

El abogado Héctor Pérez Rivera, representante legal de Héctor Terrones, reveló en una entrevista recientemente que el diseñador temía que su familia lo afectara patrimonialmente.

“Probablemente alguien de su círculo cercano trató de intimidarlo, él (Héctor Terrones) me indicó en conversaciones de las cuales tengo registro, que tenía temor que personas muy cercanas a él tratarán de afectarlo patrimonialmente y que entonces trataban de desprestigiarlo frente a algunas personas de su familia, principalmente frente a su padre. Esto conecta con lo que él dijo”, declaró el especialista en leyes para el programa De Primera Mano.

Héctor Terrones ı Foto: FB Héctor Terrones

El abogado afirmó que presuntos agentes policiales intentaron detener al diseñador en octubre, pero que familiares del fallecido experto en moda lo impidieron e incluso les habrían pagado para evitar la detención. Aun así, Héctor Terrones decidió buscar apoyo legal para resolver el asunto y preservar su buen nombre.

Sin embargo, dijo el abogado, al intentar promover un amparo, el Tribunal de la CDMX y Fiscalía de la CDMX negaron haber intentado detener al diseñador por supuestos delitos de abuso. Esto indicaría que todo fue orquestado por alguien cercano al famoso para afectarlo.

“Promovimos un juicio de amparo y negaron que ellos hayan intentado detenerlo, es decir, informan autoridades que no existe dicha orden de aprehensión”, explicó.

El defensor legal del diseñador mexicano fallecido afirmó que posee pruebas de que Héctor Terrones le comentó que un miembro de su familia intentó que firmara un documento mediante el cual cedería los derechos de parte de sus bienes.

“Previo a su fallecimiento, y también lo tengo registrado, se le intentó hacer firmar una carta en la cual cedía algunos derechos sobre algunos bienes de su familia a cambio de que lo protegieron a cambio de un supuesto mal comportamiento, él se negó a firmar esos documentos porque él decía que no había hecho nada malo, él nunca pretendió esconderse, ocultarlo y por eso nos buscó a nosotros”, relató.

Estas declaraciones generan inquietud entre los fans y amigos del famoso diseñador mexicano, a dos semanas de su inesperada muerte.