La fiebre por los Labubu dará un nuevo paso al llegar al cine de la mano de Sony. Estos juguetes colecciones se han convertido en una de las figuras más famosas entre el público joven por sus coloridas y diversas presentaciones.

Labubu tendrá película; esto se sabe sobre la producción de Sony

Ahora, los elfos monstruosos creados por el diseñador hongkonés Kasing Lung, llegarán a la pantalla grande. El viernes por la noche se dio a conocer a través de Deadline que Sony adquirió los derechos sobre Labubu para crear una película basada en estos peculiares muñecos.

El proyecto aún se encuentra en su etapa inicial, por lo que se desconoce quién producirá, dirigirá o escribirá la historia. Del mismo modo, no se ha develado si la película sobre los Labubu será una cinta animada o de acción real (live-action).

Además, tampoco hay una fecha de estreno definida por Sony por el momento. No obstante, algunas fuentes especulan que, si la producción llega a concretarse sin contratiempos, la película podría llegar a las pantallas entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

¿Qué es un Labubu? ¿De dónde salieron?

Los Labubu son unos muñecos coleccionables que han ganado bastante popularidad en México y el mundo, sin embargo, no son recientes. Las figuras de elfos monstruosos fueron creadas en 2015 por Kasing Lung, diseñador originario de Hong Kong que vive en Europa.

En un principio los juguetes fueron fabricados por How2work, luego la cadena china Popmart fue la encargada de comercializarlos, en el año 2019.

Después de que la estrella tailandesa Lisa, de Blackpink, los incorporó a sus looks y videos musicales, el público de todas las latitudes del globo ha deseado tener un Labubu.

Estas peculiares figuras se viralizaron en redes sociales rápidamente y las generaciones más jóvenes las incluyeron también a sus outfits diarios, lo que cooperó para que los muñecos se posicionaran como un fenómeno global.

Incluso, recientemente, se lanzó una muñeca RimDoll OOAK de 40 cm de Lisa que cuenta con accesorios como un pequeño sombrero con el rostro de un Labubu y un muñeco que cuelga de su cintura.

rim_doll IG update:



“This doll is fully customized by me, from her hairstyle to her gown, ensuring she remains unique and exclusive….



LabuLISA Pop Dream lalalalisa_m - RimDoll - OOAK Peony 16" | Handmade Collector's Art Doll.

This 16-inch RimDoll OOAK captures the perfect… pic.twitter.com/WAX12cmyZP — LALICE UPDATES (@LaliceUpdates) November 12, 2025

Rosé, otra integrante de Blackpink también ha sido vista con un Labubu. Igualmente, celebridades como Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian y Olivia Attwood, entre otras, han añadido a sus bolsos o conjuntos una figura de colección como esta.