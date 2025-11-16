Exatlón México: ¿Quién sale eliminado de hoy 16 de noviembre 2025?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado hoy del programa, por eso los rojos y los azules saldrán a dar todo sobre los circuitos para jugarse su permanencia en el reality show deportivo más importante de México.

Esta noche se juega una supervivencia, en la cual se define de qué equipo es el cuarto deportista que estará en el duelo de eliminación.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

Según los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México fue Luis Ferreiro del equipo rojo, quien no pudo superar la prueba de eliminación y sale del programa.

Esta es la primera vez en 10 semanas que los azules lograron sacar a un rojo del programa, excepto por Aristeo del equipo rojo que tuvo que irse por lesión, pero de ahí en fuera los eliminados de las semanas pasadas habían sido todos del equipo celeste, tanto hombres como mujeres.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Antes de la batalla estelar que es la del Duelo de Eliminación, los atletas van a ir al duelo por la Supervivencia, en el que se define de qué equipo será el último atleta que entra al cuadro de nominaciones para luchar por su permanencia.

Esta noche un hombre dejará las tierras del #ExatlónMéxico, así que prepárate para vivir duelos extraordinarios. 🔥🔥



Nos vemos a las 6:00 PM. Por Azteca UNO. #DueloDeEliminación pic.twitter.com/o04tigsdqE — Exatlón México (@ExatlonMx) November 16, 2025

Según los fans, el ganador de la Supervivencia de hoy sería el equipo azul, porque lo que irían dos rojos y dos azules al duelo de eliminación en donde se definirá el destino de los cuatro atletas que buscan quedarse en el programa.

Cabe recordar que los spoilers no han sido certeros como en temporadas anteriores, por lo que los fans tienen que ver el programa completo para conocer los detalles de la eliminación.

Exatlón México horario

Exatlón México se transmite de lunes a viernes de 7:00 pm a 9:00 pm por el canal de Azteca Uno, mientras que los domingos de eliminación se transmite de 6:00 pm a 8:00 pm por el mismo canal de Azteca Uno, aunque también se puede ver por la página de Exatlón México o por la aplicación de TV Azteca en Vivo.