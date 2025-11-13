Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 13 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias para pelear por el territorio, es decir, buscan quedarse con la Villa 360, el mejor lugar para descansar durante la competencia.

En el programa de hoy además de la competencia estelar, los hombres de ambos equipos, tanto rojos como azules, se disputan por la medalla varonil, la cual les da beneficios como una vida extra en caso de caer en el duelo de eliminación.

¿Quién gana hoy la Villa 360 de Exatlón México?

Según los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, pues según los seguidores del programa, la escuadra celeste recuperó confianza luego de que ganó la primera Villa 360 de la semana, por lo que esta semana han tenido más victorias e imponiéndose a los rojos.

Pero también cabe aclarar que a veces los spoilers los hacen truqueados y cuando dicen que gana uno, en realidad gana el otro, por lo que los rojos podrían ganan la Villa 360 de Exatlón México.

Por eso los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los fans afirman que durante la competencia varonil por la medalla de hoy, el ganador sería Koke Guerrero, pero no es una información certera, por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita el programa para conocer al ganador.

Por otra parte, sigue la rivalidad entre Benjamín de los rojos y de Alejandro de los azules y se espera que este conflicto suba de nivel.

Se espera que hoy se viva un programa con muchas emociones, en el que los fans van a vivir al máximo cada carrera en los circuitos en los que compiten los deportistas que participan en este reality show deportivo.