¿Quién es Alejandro Gamboa? El esposo de Manola Diez

Manola Diez ha tenido una participación destacada en La Granja VIP, donde ha dado mucho de qué hablar con su personalidad frontal y forma de ser con las emociones a flor de piel.

A pesar de que es muy querida, Manola Diez ha quedado nominada durante la quinta semana de La Granja VIP y ante ello, su esposo Alejandro Gamboa apareció en el programa para encargarse de defenderla.

Es poco lo que se sabe de Alejandro. En sus redes sociales se describe como ‘fan del ejercicio’ y comparte principalmente contenido referente a su pareja, destacando así que entre ellos hay una relación llena de admiración y cariño. Se dice que es un abogado que tiene su propio bufete.

La pareja se casó en junio de 2025 en un lujoso lugar de la Ciudad de México, el mismo día que Manola cumplió 51 años de edad. Este es el segundo matrimonio de la mujer, quien antes estuvo con el empresario y padre de su único hijo, Roberto López.

¿Quién es Alejandro Gamboa?

Manola ha compartido en diversos medios de comunicación los detalles sobre su esposo, Alejandro Gamboa, quien se desempeña como abogado e inversionista.

“Es el hombre más maravilloso que he conocido en el planeta. Lo amo. Es mi rey, mi cielo, mi todo. Me valora y me respeta. Desde que lo conocí no nos hemos separado ni un día”., declaró anteriormente en una entrevista.

En el pasado, la mujer comentó durante la transmisión en vivo cómo conoció a su esposo en la unidad habitacional donde vivía, ya que ambos eran vecinos antes de que comenzara su historia de amor.

Según cuenta Manola Diez, ambos comenzaron a hablar cuando coincidieron en la estancia del lugar. Después de un saludo, comenzaron a platicar y desde entonces ya no se separaron.