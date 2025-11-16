Una despedida anunciada, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Una despedida anunciada es un drama en el que conocemos la historia de una niña que es ignorada por su madre, quien la ignora y le da todo su cariño a su otra hija en cambio.

¿De qué trata Una despedida anunciada?

Una despedida anunciada cuenta la historia de como Anna nunca sintió el amor de su mamá. En ese sentido, Carole la despreciaba y reservaba todo su cariño para Fiona, quien era la hija de su pasado romance.

Una despedida anunciada ı Foto: Especial

Carole creía que su matrimonio con Ben fue un error bajo los efectos del alcohol, y Annie no era más que la consecuencia lamentable del mismo, por lo que no sentía ningún tipo de afecto por ella.

Incapaz de soportar más el maltrato que Annie sufría, Ben decidió llevársela y dejar a Carole para siempre. A pesar de todo, en su propio cumpleaños, Annie eligió darle a su madre una última oportunidad.​

¿Dónde ver Una despedida anunciada?

La serie cuenta con un total de 64 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 7 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en inglés, The Final Goodbye to the Closest Kin. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Mi esposa que volvió a amar: Adriana Guzmán reencarnó como la exesposa malvada de Andrés Vargas en la obra “Amor del siglo pasado”, para sorpresa de ella misma. En la historia original, ella abortó y se divorció cuando la familia de él fue enviada al campo. Cuando Adriana viajó al pasado, justo en ese momento, siguiendo la trama original, decidió cambiar de estrategia. Quería retener al guapo protagonista y comenzar una vida matrimonial diferente donde pudieran triunfar juntos.

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte? o ¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.

La redención en el laberinto de la familia: Clara Luque es una joven heredera que fue traicionada e internada en un psiquiátrico, pero logra escapar después de un tiempo, aunque repleta de deseos de venganza. Y es que pasó de ser una joven inocente a una mujer poderosa en el hospital, por lo que su primer deseo fue conseguir vengarse de la mujer que le quitó todo.