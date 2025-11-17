Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 17 de noviembre 2025?

Los atletas de Exatlón México regresan, luego de la eliminación de Luis del equipo rojo, ahora los deportistas se juegan la Villa 360, el mejor lugar para descansar para los participantes del programa.

Además, antes del juego estelar, los atletas van por la ventaja, la cual les otorga beneficios extra para el día de la eliminación, en esta semana las mujeres son las que están en riesgo de salir el domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa completo para conocer al verdadero ganador.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los deportistas buscan llevarse la primera victoria de hoy que es el juego por la ventaja, sin embargo, los fans consideran que los azules podrían quedarse con la Villa 360, ya que este domingo fue la primera vez que un rojo salió eliminado.

Luis Ferreiro fue el primero de los eliminados de los rojos, Jesús Ochoa, quien no estaba en los pronósticos como el favorito para quedarse en el programa. Los seguidores afirman que esta eliminación ayudó a aumentar la confianza y seguridad de los integrantes de la escuadra celeste.

La rivalidad entre los rojos y los azules continúa, pues los rojos quedaron impactados por la salida de Luis, pues como se mencionó el único rojo que se había ido fue Aristeo Cázares, pero él tuvo que irse del programa por una fuerte lesión que requería una operación.

Los azules parece que están recuperando su buena racha y se están acoplando a su nuevo equipo con dos nuevos integrantes, ya que toda la semana pasada estuvieron imponiéndose en la mayoría de todos los juegos.