Mi prometida legendaria, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi prometida legendaria es un drama en el que seguimos la historia de una mujer que renace como la hija adoptiva de su familia. De este modo, se convierte en una poderosa arma para su marido.

¿De qué trata Mi prometida legendaria?

Mi prometida legendaria sigue la historia de la Señorita Morales, quien renació como Clara Morales. Ella es entonces la hija adoptiva de la familia, quien compartía su nombre.

Mi prometida legendaria ı Foto: Especial

La familia Morales obligó a Clara a casarse con Adrián Fuentes en lugar de su hija biológica, Isabel, sin saber que Adrián seguía siendo el heredero de los Fuentes. Pero esta Clara ya no era la muchacha ingenua del campo: ahora era una experta en artes marciales, una maestra de la medicina, una hacker excepcional y un genio del violín.

¿Dónde ver Mi prometida legendaria?

La serie cuenta con un total de 84 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia. Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Mi esposa que volvió a amar: Adriana Guzmán es una mujer que reencarnó como la exesposa malvada de Andrés Vargas en la obra “Amor del siglo pasado”, para sorpresa de ella misma. En la historia original, ella abortó y se divorció cuando la familia de él fue enviada al campo, mostrando así una intensa frialdad por su parte.

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte? o ¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.

La redención en el laberinto de la familia: Clara Luque es una joven heredera que fue traicionada e internada en un psiquiátrico, pero logra escapar después de un tiempo, aunque repleta de deseos de venganza. Y es que pasó de ser una joven inocente a una mujer poderosa en el hospital, por lo que su primer deseo fue conseguir vengarse de la mujer que le quitó todo.