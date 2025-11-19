Juego de Seducción, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Juego de Seducción es un drama chino en el que conocemos la historia de dos hermanastros populares que deciden que uno enamore a un chico estudioso como una cruel apuesta, sin saber que esto llevará al amor de verdad.

¿De qué trata Juego de Seducción?

Juego de Seducción sigue la historia en los salones de la Academia Pluma Dorada, los adinerados hermanastros Tanya y Leo, unidos por la familia pero no por la sangre, reinaban como los dos íconos duales de popularidad de la institución.

Juego de Seducción ı Foto: Especial

Al terminar las vacaciones, la majestuosa Tanya fijó su mirada en el recién electo Presidente del Consejo Estudiantil, Logic, hijo del Primer Ministro. En el gran baile, su calculado encanto se topó solo con su gélido desdén.

Herida y con el orgullo inflamado, hizo una temeraria apuesta con su notorio hermanastro mujeriego, Leo, quien acababa de colarse en su dormitorio bajo el manto de la noche: si Leo podía seducir y quebrar al aparentemente incorruptible y férreo estudioso heterosexual Logic en un mes, reduciendo su arrogancia a cenizas y su reputación a la ruina, ella le concedería lo que había anhelado durante años: una noche en su lecho.

El libertino Leo, quien creía que su encanto podía conquistar a cualquiera excepto a la escurridiza Tanya, reconoció el formidable desafío de hacer que Logic se enamorara. Sin embargo, rebosante de audaz confianza, aceptó, sumergiéndolos a todos en un retorcido juego de seducción y venganza.

No obstante, cuando el mes llegó a su fin, una escalofriante revelación surgió para Tanya: no solo se le había negado el dulce veneno de la venganza contra Logic, sino que quizás había perdido irrevocablemente al voluble y siempre devoto Leo —el hermano cuyos afectos siempre había mantenido en una delicada y peligrosa danza de velado dominio— ante el mismo corazón que él debía destruir.

¿Dónde ver Juego de Seducción?

La serie cuenta con un total de 52 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en inglés, Golden Feathers. Encontrarás la historia completa en formato de película.

