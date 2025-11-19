Pacto de Sangre reinventa los límites del thriller mexicano

La segunda temporada de la producción Pacto de sangre llega con una promesa que sus protagonistas repiten sin titubeos: será más intensa, más brutal y más atrapante que la primera. En entrevista con La Razón, el elenco —Bárbara de Regil, Alejandro Nones, Flavio Medina y Marco de la O— dejó claro que esta nueva entrega empuja a todos sus personajes a zonas más extremas y que la serie, aseguran, merece convertirse en referencia del suspenso mexicano.

El actor Flavio Medina fue el primero en describir el tono de esta etapa: “Esta segunda temporada viene mucho más impactante, hay más suspenso y todos los personajes están al límite”. La irrupción de un asesino serial, El Hechizo, desencadena traiciones, secretos y amenazas que atraviesan a todos.

El Dato: La serie mexicana es adaptación de una telenovela chilena del mismo nombre. Es una mezcla de thriller con melodrama.

Sin embargo, la voz que dominó con más fuerza en la conversación fue la de Bárbara de Regil, quien se negó a hablar de fórmulas amables o lugares comunes: “Yo te voy a decir que Pacto de sangre… puedo meter las manos al fuego: es de las mejores series que hay en México”. Para la actriz, la calidad de la producción es excepcional y se distingue en un mercado saturado en plataformas: “Luego ves un proyecto y dices: ‘Qué malo estuvo, no les creí nada’. Aquí pasa lo contrario. Es de esas series que agradeces”.

De Regil añadió que no sólo defiende su trabajo, sino el compromiso del elenco completo: “Pusieron a los mejores actores… no digo los mejores de México, digo los más comprometidos y los que hablan con verdad”. Incluso lanzó una promesa cargada de ironía y seguridad: “Si no les gusta, les invito un café… aunque sé que la van a amar”.

Alejandro Nones coincidió en que esta temporada es el punto más álgido del relato: “La tensión está a flor de piel… es una historia dura, cruda, contada de manera frontal”. Destacó que la serie arriesga al poner en pantalla temas incómodos

—violencia, moralidad, decisiones desesperadas— sin suavizarlos.

La escena más difícil de grabar, admitió el elenco, fue una de las secuencias más perturbadoras de la temporada: cortar un cadáver en pedazos para simular el crimen del asesino serial. “Era un domi que parecía real, con fluidos… fue bastante fuerte. Estaba vomitando en la vida real”, confesó el actor Flavio Medina, dejando entrever el nivel de realismo con el que trabajaron en la serie.

Por su parte, Marco de la O, quien celebró el proyecto desde su primera lectura del elenco, expresó: “Cuando me dijeron quiénes estaban, dije: ‘Va a ser un éxito’”. Para él, la serie destaca por retratar a un grupo de cuarentones enfrentando dilemas que rara vez tienen espacio en las producciones latinoamericanas: “No conozco una sola serie que hable de estos temas en nuestra región”.

Sobre el estado de las series mexicanas, Bárbara de Regil fue contundente: “En México se están haciendo historias al nivel del mundo… hay buenas, no tan buenas y malísimas, como en todo”. Pero subrayó que esta serie, en particular, destaca por su autenticidad, dirección y ritmo: “Tiene el lenguaje y la producción de una serie de Estados Unidos y no le pide nada a nadie”.

Con diez capítulos en la primera temporada y diez en la segunda, disponibles ya en la plataforma ViX, el elenco pide al público entregarse al maratón.

LOS PERSONAJES

Gabriel: interpretado por Marco de la O. Conocido como Gabo por sus amigos, es un profesor apasionado que trabaja arduamente para hacer su aportación al cambio que las nuevas generaciones buscan en el mundo.

Marco: papel que hace Luis Ernesto Franco. Es el bromista y payaso del grupo. Se caracteriza por ser arriesgado y volátil, defectos que lo meten en varios problemas.

Benjamín: Alejandro Nones se pone en esta piel. Es considerado el bueno del grupo. Es un cirujano plástico brillante que se toma su trabajo y su vida muy en serio. Está casado con Tamara, y juntos forman una pareja perfecta; tienen dos hijos, Ignacio y Renata.

Rubén: al que da vida Flavio Medina. Es el más activo y apasionado de los cuatro amigos. Le encanta viajar y es conocido por tener una gran fascinación por las mujeres.

Tamara: Bárbara de Regil la interpreta. Es un ama de casa dedicada a su marido Benjamín y sus hijos. Con una imagen de la esposa perfecta, destaca por su lealtad y solidaridad con sus amigas. Siempre mantiene las cosas bajo control.