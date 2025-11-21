De campesina a la elite, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical De campesina a la elite es un drama chino en el que conocemos a una mujer que viene del campo y enfrenta momentos de crueldad por parte de la gente, sin sospechar que un adinerado y cotizado soltero la busca.

¿De qué trata De campesina a la elite?

De campesina a la elite sigue la historia de Sofía, una joven que llega a la ciudad llena de sueños, pero descubre la traición de su hermana, quien usurpa su identidad para vivir entre lujos.

De campesina a la elite ı Foto: Especial

En el Grupo Gómez, Sofía enfrenta humillaciones, pero su esfuerzo y nobleza ganan el respeto del Sr. Gómez. Cuando la verdad sale a la luz, la impostora es desenmascarada. Sofía recupera su lugar y encuentra el amor verdadero.

La serie comienza desde la llegada de Sofía con su madre a ver a Camila; sin embargo, desde el inicio enfrentan discriminación y complicaciones por ser personas humildes de un pueblo.

¿Dónde ver De campesina a la elite?

La serie cuenta con un total de 77 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Flickreels. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en inglés, The Aristocratic Heiress from the Countyside. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Juego de Seducción: En los salones de la Academia Pluma Dorada, los adinerados hermanastros Tanya y Leo, unidos por la familia pero no por la sangre, reinaban como los dos íconos duales de popularidad de la institución. Al terminar las vacaciones, la majestuosa Tanya fijó su mirada en el recién electo Presidente del Consejo Estudiantil, Logic, hijo del Primer Ministro. En el gran baile, su calculado encanto se topó solo con su gélido desdén.

Mi esposa que volvió a amar: Adriana Guzmán reencarnó como la exesposa malvada de Andrés Vargas en la obra “Amor del siglo pasado”, para sorpresa de ella misma. En la historia original, ella abortó y se divorció cuando la familia de él fue enviada al campo. Cuando Adriana viajó al pasado, justo en ese momento, siguiendo la trama original, decidió cambiar de estrategia. Quería retener al guapo protagonista y comenzar una vida matrimonial diferente donde pudieran triunfar juntos.

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte? o ¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.