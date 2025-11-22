Pras Michel, de Fugees, condenado a 14 años de cárcel por donaciones ilegales a la campaña de Obama

El rapero ganador del Grammy Prakazrel Pras Michel, de los Fugees, fue condenado el jueves a 14 años de prisión en un caso en el que fue declarado culpable de canalizar ilegalmente millones de dólares en contribuciones extranjeras a la campaña de reelección de 2012 del expresidente Barack Obama.

Michel, de 53 años, se negó a dirigirse al tribunal antes de que la jueza de distrito de EU Colleen Kollar-Kotelly lo sentenciara.

En abril de 2023, un jurado federal declaró a Michel culpable de 10 cargos, incluidos conspiración y actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero. El juicio en Washington, D.C., incluyó el testimonio del actor Leonardo DiCaprio y del exfiscal general Jeff Sessions.

Los fiscales del Departamento de Justicia dijeron que las pautas federales de sentencia recomendaban cadena perpetua para Michel, de quien afirmaron que “traicionó a su país por dinero” y “mintió sin disculpas y de manera implacable para llevar a cabo sus planes”. “Su sentencia debería reflejar el alcance y la profundidad de sus crímenes, su indiferencia ante los riesgos para su país y la magnitud de su codicia”, escribieron.

El abogado defensor Peter Zeidenberg dijo que la sentencia de 14 años para su cliente es “completamente desproporcionada con el delito”. Michel apelará su condena y sentencia, según su abogado.

Zeidenberg había recomendado una sentencia de tres años de prisión. Una cadena perpetua sería un castigo “absurdamente alto” para Michel, dado que normalmente se reserva para terroristas mortales y líderes de cárteles de la droga, dijeron los abogados de Michel en un escrito judicial.

“La posición del Gobierno es una que haría que el inspector Javert se estremeciera y, en todo caso, simplemente ilustra lo fácil que es manipular las Pautas para producir resultados absurdos, y lo mal equipadas que están, al menos en esta ocasión, para determinar una sentencia justa y equitativa”, escribieron.

Pras Michel, originario de Brooklyn e hijo de inmigrantes haitianos, fue miembro fundador de los Fugees junto con sus amigos de la infancia Lauryn Hill y Wyclef Jean. Su grupo de hip-hop ganó dos premios Grammy y vendió decenas de millones de álbumes. Michel obtuvo más de 120 millones de dólares del multimillonario malasio Low Taek Jho —también conocido como Jho Low— y canalizó parte de ese dinero a través de donantes ficticios hacia la campaña de Obama.

Michel también intentó poner fin a una investigación del Departamento de Justicia sobre Low, manipuló a dos testigos y cometió perjurio durante el juicio, dijeron los fiscales.

Low, que ha vivido en China, fue uno de los principales financiadores de The Wolf of Wall Street, una película protagonizada por DiCaprio. Low es un fugitivo, pero ha mantenido su inocencia.

“La motivación de Low para darle dinero al Sr. Michel para donar no fue lograr algún objetivo político. En cambio, Low simplemente quería obtener una fotografía con el entonces presidente Obama”, escribieron los abogados de Michel.

En agosto de 2024, la jueza rechazó la solicitud de Michel de un nuevo juicio, en parte debido al uso por parte de su abogado defensor de un programa de inteligencia artificial generativa durante su alegato final. Los jueces dijeron que eso y otros errores en el juicio no equivalían a una grave injusticia.