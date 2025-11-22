Uno de los eventos más esperados en la comunidad hispanohablante de Twitch y YouTube, los Squid Craft Games, han reunido durante esta cuarta edición a los creadores más influyentes del mundo digital.

El evento masivo dentro de Minecraft contó con la participación de 200 jugadores. Entre las figuras más destacadas se encuentran Auronplay, Rubius, Spreen y Vegetta777, AriGameplays, El Mariana, entre otros.

El premio de los Squid Craft Games 4 consiste en 50 mil dólares para el ganador del evento final y 50 mil entre los 32 sobrevivientes de la última prueba. Estamos a horas de saber quiénes serán las y los streamers que gozarán de gloria en esta edición.

Squid Craft Games 4: ¿A qué hora y dónde ver la gran final?

El último día de los Squid Craft Games 4 arranca al mismo tiempo en todas las latitudes del mundo, el domingo 23 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria en cada país hay una hora de estreno distinta. Checa los horarios según tu país:

México , El Salvador, Guatemala y Costa Rica: A las 13:00 horas.

Colombia, Perú y Ecuador: A las 14:00 horas.

Estados Unidos, Venezuela y Bolivia: A las 15:00 horas.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: 16:00 horas.

España y Andorra: En punto de las 20:00 horas.

Para ver los Squid Craft Games 4 basta con ingresar a Twitch y sintonizar los canales de Rubius, Auronplay, Komanche o Twitch Rivals, donde la transmisión es completamente gratuita. No obstante, la interacción del público está limitada únicamente al uso de emoticones, esto con el fin de evitar que los espectadores brinden apoyo o indicaciones a los concursantes durante las distintas pruebas que deben atravesar.

La idea de crear este evento surgió como una adaptación de la famosa serie El Juego del Calamar. Los organizadores buscan replicar las dinámicas de supervivencia a los que se someten los participantes de la producción de Netflix al mundo de Minecraft.

Squid Craft Games ha tenido varias ediciones, cada una ha contado con la participación de cientos de streamers, los jugadores hispanos más famosos, y premios millonarios. El evento ha tenido cuatro ediciones: 2022, 2023, 2024, y la que se realiza en este momento, la 2025.

OFICIALMENTE, QUACKITY SOBREVIVIÓ AL CUARTO DÍA Y PASA AL ÚLTIMO DÍA DE LOS SQUID CRAFT GAMES 4 🗣‼️ pic.twitter.com/FRzx5IcpXR — 𝑁𝑎ℎ𝑜⁰¹⁶ ⁰⁶⁹ ☆ (@arixmariana1) November 22, 2025

¿Quiénes se mantienen en Squid Craft Games 4?

Tras varias rondas eliminatorias, sólo 32 concursantes lograron llegar a la última prueba de los Squid Craft Games 4. Entre los nombres más destacados que siguen en competencia se encuentran Auronplay, Rubius, Spreen, IlloJuan, Arigameplays, Quackity, Vegetta777 e Ibai Llanos.