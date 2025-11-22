Los streamers eliminados de Squid Craft Games 4

Squid Craft Games 4 es la cuarta edición del torneo inspirado en la serie El Juego del Calamar, organizada por Auronplay y otros creadores populares en Twitch.

La inscripción no es abierta al público, los participantes son invitados directamente por los organizadores Esto garantiza que haya un elenco de figuras reconocidas del streaming y la creación de contenido hispanos. Entre los nombres más destacados de esta edición se encuentran Auronplay, Rubius, Spreen, Vegetta777, XQC, IlloJuan, Arigameplays y Quackity.

A cuatro días de haber iniciado este evento masivo dentro de Minecraft, varios streamers populares han sido eliminados. En total, 200 jugadores fueron parte de esta edición.

Aquí te contamos quiénes son los participantes que no podrán continuar en Squid Craft Games 4 y luchar por conseguir el jugoso premio, que, en conjunto, ronda los 100 mil dólares.

Los eliminados de Squid Craft Games 4

Reborn

Xokas

Purpled

Aypierre

Hannah Rose

5up

APlattypuss

SeaPeeKay

Deargia

ElGloGloKing

Kappah

GiuliaMuchi

Shadoune

Barbe

Noe

Superpito

Jcorko

Pereira

Nataliamx

Nephtunie

LarryCabirria

Cristinini

Nezumi

Samulx

Eskimalito

Santutu

Oscurlord

Unicornio

Gonchotwm

Sapnap

Dylantero

elgonzok

BersGamer

Rivers

AriGameplays

Komanche

RobertoCein

Sylvee

Soarinng

Tanizen

Tagelis

MasterSensei

Ollie

Maximus

Estailus

FairlyGab

Theakalenia

Juan Guarnizo

Luh

Keroro

ElOjoNinja

El Mariana

En total, hay 52 jugadores eliminados.

Squid Craft Games 4 termina este domingo 23 de noviembre; los streamers tuvieron que sortear distintas pruebas inspiradas en la famosa serie de Netflix El Juego del Calamar.

El premio de esta edición consiste en 50 mil dólares para el ganador del evento final y 50 mil entre los 32 sobrevivientes de la última prueba.

El origen de Squid Craft Games

Squid Craft Games comenzó en enero de 2022. Este evento masivo fue creado por Auronplay, Rubius y Komanche, como un evento de Minecraft inspirado en la serie El Juego del Calamar. Su objetivo fue ofrecer un espectáculo masivo en Twitch que mezclara entretenimiento, tensión y comunidad.

Durante esta primera edición, participaron 146 streamers de distintas partes del mundo. El premio fue de 100 mil euros, lo que atrajo gran atención en la comunidad gamer.

Squid Craft Games ha tenido varias ediciones, cada una ha contado con la participación de cientos de participantes y premios millonarios. Estas son todas las entregas:

2022, la primera, como te comentamos.

2023.

2024.

2025.

Para el 2026 se espera que haya una nueva competencia pues la saga se ha convertido en uno de los torneos de Minecraft más esperados por los creadores más influyentes del mundo digital y sus fans.