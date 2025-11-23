Eres mi plan preconcebido, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Eres mi plan preconcebido es un drama chino en el que seguimos la historia de una mujer que se convirtió en la expulsada de su hogar, quien tuvo que casarse con un instructor militar

¿De qué trata Eres mi plan preconcebido?

Eres mi plan preconcebido sigue la historia de Micaela Cruz, quien fue expulsada de su hogar y tuvo que aceptar a regañadientes el casarse de manera inmediata con Fernán León, quien era su anterior instructor militar.

Al final, resulta que el supuesto trato por conveniencia era en realidad un plan desde hace años por parte de Fernán. De este modo, se desarrolla esta historia entre los dos.

¿Dónde ver Eres mi plan preconcebido?

La serie cuenta se encuentra disponible a través de la plataforma de KalosTv. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por su nombre en inglés, Planned to Love You. Encontrarás la historia completa en formato de película.

