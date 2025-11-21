Chale, mi amante es jefe: ¿Dónde ver el drama chino completo doblado al español?

La serie en formato vertical Chale, mi amante es jefe es un drama chino que también se encuentra doblado al español. La historia habla sobre una elocuente joven que se aleja de su amante sin saber que en realidad es un importante jefe de negocios.

¿De qué trata Chale, mi amante es jefe?

Chale, mi amante es jefe comienza con la ruptura entre Andrea Espinoza y su amante, quien trabaja en un club nocturno. Ella decide dejarlo una vez que su marido ha regresado, sin saber que él es en realidad Jesús Rodríguez, líder del Grupo Rodríguez, un importante jefe.

Sin embargo, cuando ella se reencuentra con su esposo, él la trata de manera cruel y distante, al admitir que en realidad no está enamorado de ella y se habría casado con Cristiana Padilla de no haber sido obligado por su abuelo.

Y no solo eso, pues ahora Cristiana está embarazada del hijo de su esposo. Sin embargo, Andrea no se deja rebajar y pide divorciarse, después de recordar que tiene las propiedades a su nombre. Asimismo, la familia de su esposo, los Pavón, los respalda por encima de todo.

Es así como el abuelo obliga a Andrea y a su marido a asistir a la fiesta de cumpleaños de los Rodríguez, lo que llevará a su encuentro con su amante, que resulta ser su amante. La protagonista también tiene un terrible reencuentro con los Espinoza, familia suya que le dio la espalda cuando encontraron a su verdadera hija.

Su reencuentro está lleno de fricciones por el enojo de Jesús contra ella; sin embargo, él deja claro que no permitirá que ella lo deje con facilidad, pues está seguro de que quiere seguir con la aventura.

¿Dónde ver Chale, mi amante es jefe?

La serie cuenta con un total de 75 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Flickreels. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por uno de sus nombres en inglés, I kept an alpha o Prince of Beijing Circle. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Juego de Seducción: En los salones de la Academia Pluma Dorada, los adinerados hermanastros Tanya y Leo, unidos por la familia pero no por la sangre, reinaban como los dos íconos duales de popularidad de la institución. Al terminar las vacaciones, la majestuosa Tanya fijó su mirada en el recién electo Presidente del Consejo Estudiantil, Logic, hijo del Primer Ministro. En el gran baile, su calculado encanto se topó solo con su gélido desdén.

Mi esposa que volvió a amar: Adriana Guzmán reencarnó como la exesposa malvada de Andrés Vargas en la obra “Amor del siglo pasado”, para sorpresa de ella misma. En la historia original, ella abortó y se divorció cuando la familia de él fue enviada al campo. Cuando Adriana viajó al pasado, justo en ese momento, siguiendo la trama original, decidió cambiar de estrategia. Quería retener al guapo protagonista y comenzar una vida matrimonial diferente donde pudieran triunfar juntos.

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte? o ¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.