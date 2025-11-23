¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 23 de noviembre?

Conoce a los eliminado de hoy 23 de noviembre de ¿Quién es la máscara?

Dos de los personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 serán eliminados del capítulo 7 del programa más aclamado de entretenimiento musical en la televisión.

Seis personajes tendrán enfrentamientos muy llamativos en los que dos personajes abandonarán la competencia y los fans esperan conocer la identidad de estos tiernos personajes.

Quiénes salen eliminados hoy en ¿Quién es la máscara? 2025

Los eliminados de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 son María Ovina y Federico García, estos personajes hoy destapan su verdadera identidad.

Detrás de María Ovina estaba Wendy Guevara, mientras que detrás de Federico García estaba el reconocido actor Rodrigo Murray.

Si bien estos personajes conquistaron al público, hubo otros mucho más carismáticos que emocionaron a la gente con sus ocurrencias y su personalidad.

Qué pasa hoy en ¿Quién es la máscara? 2025

El programa de hoy es temático y será de pijamas, por lo que Los investigadores presumirán sus pijamas más glamurosas.

Por otra parte, se espera que los enfrentamientos sean entre Capi Bara, Tropi Coco y María Ovina y de este enfrentamiento la última será la eliminada.

Mientras que el segundo enfrentamiento se disputa entre Hieny Fer, Carro Ñero y Federico García.

Anahí soltó nuevas apuestas y señaló que detrás del tierno Capi Bara está su excompañero de reparto y de grupo musical en RBD, Poncho Herrera, sin embargo, los fans tienen que esperar a que Capi Bara se destape para conocer su verdadera identidad.

Este es el capítulo 7 del programa, lo que significa que muy pronto llegará la final, pues son 10 capítulos en total.

Esto quiero decir que el próximo capítulo se conocerá a los semifinalistas y finalistas del programa de talento más visto los domingos en la televisión.

El favorito que se perfila para ser uno de los finalistas es Tropi Coco, quien cautiva al público con su energía y explosiva personalidad.