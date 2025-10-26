Spoilers

¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es María Ovina? Esta es su identidad

María Ovina es el nuevo personaje de ¿Quién es la máscara?; este es el famoso que está detrás de ella

Ella es María Ovina de ¿Quién es la máscara? 2025
Ella es María Ovina de ¿Quién es la máscara? 2025 Foto: Especial
Por:
Karen Rodríguez

María Ovina es uno de los nuevos personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 que conquista con arrolladora personalidad, pero también por su voz.

Entre sus pistas están que ella es coqueta, vanidosa, parlanchina, pero llena de energía, por lo que pone a bailar a todos los fans con su interpretación.

María Ovina se suma a los personajes de temporadas anteriores que también se llamaron María, como María Joaquina, una tierna cerdita que enamoró al público del programa.

Quién es María Ovina de ¿Quién es la máscara? 2025

María Ovina de ¿Quién es la máscara? sería Alejandra Guzmán, según Anahí, ya que tiene la voz muy gruesa para ser un personaje femenino y la reina del rock en español se caracteriza por tener un timbre grave.

Sin embargo, algunos fans consideran que detr´s de María Ovina estaría la India Yuridia, o también apuestan por famosos masculinos como Jorge Aravena o Roberto Ballesteros.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer más detalles sobre la personalidad de este simpático personaje.

Otros personajes que no debes perderte en ¿Quién es la máscara? 2025 y que podrían llegar a la final son:

Carro Ñero

Tripi Coco

Capi Bara

