¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Carro Ñero? Conoce su identidad

Carro Ñero es uno de los nuevos personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 y es que su extrovertida personalidad lo convierte en uno de los favoritos, tan es así que hasta se prevé que sea finalista del programa.

Según sus pistas Carro Ñero es un zopilote muy mexicano con flow colombiano y un estilo cholo que emociona a los fans.

Quién es Carro Ñero de ¿Quién es la máscara?

Según los fans, Carro Ñero de ¿Quién es la máscara? 2025 sería El Malilla o El Bogueto, alguno de estos dos famosos reguetoneros mexicanos estarían dando vida al personaje.

Aunque algunos otros de los usuarios aseguran que detrás de Carro Ñero también podría estar Santa Fe Klan.

Sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa para conocer la verdadera identidad de este personaje.

