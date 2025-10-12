¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Tripi Coco? Conoce su identidad

Tripi Coco es el nuevo personaje de la temporada de ¿Quién es la máscara? 2025, conquistó al público con su carisma y su gran energía sobre el escenario con la que contagió a todos, hasta lo quieren para la final.

Tripi Coco bailó, saltó y sorprendió con su primer show, que hasta dejó a Juanpa Zurita boquiabierto, le dijo que lo quiere ver en la final.

Dio tanta energía que casi se desmaya en el escenario después de su primera presentación en la temporada, el equipo de ¿Quién es la máscara? 2025 tuvo que salir a axuliar inmediatamente al personaje.

Quién es Tripi Coco de ¿Quién es la máscara?

Tripi Coco es una mujer y de acuerdo con las apuestas de los fans detrás de este personaje podría estar Paulina Goto, los fans aseguran que su voz es inconfundible, por lo que están seguros de que ella es la famosa que está debajo de Tripi Coco.