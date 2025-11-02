¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Federico García? Conoce su verdadera identidad

Él es Federico de ¿Quién es la máscara? 2025

Federico García es una ballena orca que llegó al escenario de ¿Quién es la máscara? 2025 para cautivar con su personalidad a todos los fans del programa.

Sus primeras pistas dejaron a los investigadores confundidos, pero se espera que se revelen nuevos detalles de su personalidad conforme avancen los episodios.

Quién es Federico García de ¿Quién es la máscara?

Según los fans, Federico García de ¿Quién es la máscara? 2025 sería el actor Rodrigo Murray, quien le estaría dando vida a este simpático personaje que aunque tiene acento francés es más del barrio.

Otras apuestas de los fans es que este personaje sería Ricardo Fastlicht, un actor y comediante, pues aseguran que tiene mucho de su personalidad, otros afirman que podría ser Facundo o hasta José Eduardo Derbez, por su gran ambiente de fiestas.

Los fans tienen que esperar a que se revelen más pistas para conocer la verdadera identidad de Federico García.

Las pistas de Federico García de ¿Quién es la máscara?

En su video de presentación, esta simpática orca, se dio a conocer que trabaja en un lujoso restaurante en el mar, en donde recibe a cientos de comensales y festejan eventos de todo tipo, dijo que se dedicaba a sacar borrachos, aunque también soltó nombres de algunos proyectos que podrían dar claves de su personalidad, por ejemplo, los investigadores consideran que estas frases son claves para dar con su identidad: “Una bola de locos, unos verdaderos idiotas” y “La nave de mis sueños”.

Este personaje ha sido uno de los más llamativos, pero tiene una gran competencia que son otros queridos por el público como Tropi Coco, Nocturna, Capi Bara, Hieny Fer o Maestro Bops.