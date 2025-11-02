¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es el eliminado de hoy 2 de noviembre?

Conoce al eliminado de hoy 2 de noviembre de ¿Quién es la máscara? 2025

Uno de los famosos personajes de ¿Quién es la máscara? 2025 será eliminado y se revelará la identidad de la celebridad que está detrás del personaje dándole vida a esta tierna botarga.

Esta noche se lleva a cabo el capítulo 4 del programa, en donde habrá un enfrentamiento entre cuatro personajes y luego el público decide quien se va , este procedimiento se repite hasta que se decide quien se va eliminado y muestra su verdadera identidad.

Este es el eliminado de ¿Quién es la máscara? 2025

Según los fans y los spoilers, el eliminado de ¿Quién es la máscara? 2025 sería el personaje de Monsqueeze, quien no concencerá a la crítica de los investigadores y tampoco al público con sus presentaciones.