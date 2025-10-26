¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién sale eliminado hoy 26 de octubre?

Conoce al eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

Este domingo se estrena el tercer capítulo ¿Quién es la máscara? 2025, en el que se presentarán tres nuevos personajes que llegan a conquistar al público con su ternura, ocurrencias e impactantes personalidades.

En el programa de hoy se presentarán en el escenario los seis personajes que faltaban por hacer sus shows en ¿Quién es la máscara?, por lo que los fans hoy conocerán a Carro Ñero, Sonja, Chupón y Bebé, así como Hieny Fer, Maestro Bops, María Ovina y Mini Chang.

Cada uno de ellos se adueñará del escenario con una fabulosa interpretación, pues van a cantar reguetón, pop, entre otros géneros musicales.

Quién es el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025 estaría entre Mini Chang y María Ovina, sin embargo, los seguidores tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de la competencia y se destape la identidad de los famosos.

Además, se dice que solamente habrá un eliminado este domingo, pues se espera que Carlos Rivera apriete el botón de salvación para uno de los personajes, pero no se sabe a qué personaje es el que salvará.

Los fans consideran que posiblemente el eliminador esté entre Mini Chang y María Ovina, porque el resto de los personajes que aparecen en el capítulo de hoy salen en episodios posteriores, excepto los dos ya mencionados.

Asimismo, se dio a conocer el nombre de las canciones que van a interpretar algunos de los personajes: Carro Ñero cantará el tema de Gata Only, mientras que Sonaja, Chupón y Bebé cantarán Lo que pasó pasó de Daddy Yankee, y finalmente Hieny Fer interpretará Whenever, wherever (Suerte) de Shakira.

Otros personajes que tienes que conocer de ¿Quién es la máscara? 2025

Entre sus personajes más conocidos y queridos por el público están Capi Bara, Ruby Gloss, Sonny Hámster, Nocturna, entre otros más.

A qué hora empieza ¿Quién es la máscara? 2025

El programa de ¿Quién es la máscara? 2025 empieza a las 8:30 pm tiempo de México en. su transmisión en el país, ya que en su transmisión en Estados Unidos comienza a las 6:00 pm, a través de la señala de Univisión.