¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es el eliminado de hoy 19 de octubre?

Este domingo se lleva a cabo el segundo programa de ¿Quién es la máscara? 2025 y llegan seis nuevos personajes, pero lamentablemente uno de ellos tendrá que salir eliminado y revelar su verdadera identidad.

El segundo episodio del programa presentará a sus nuevos competidores sobre el escenario, se prevé que sean personajes llenos de ternura y también de irreverencia, por lo que conquistarán al público con sus ocurrencias.

Quiénes son los nuevos personajes de ¿Quién es la máscara? 2025

Los nuevos personajes que se presentarán hoy a competir son Capi Bara, Sonny Hamster, Bebeee, Nocturna, Ruby Gloss y Tony Manguera.

Ellos seis van a enfrentarse en dos grupos, cada uno va a salir a dar un show y después de haber interpretado su canción y haber dado la mayor cantidad de pistas posibles los investigadores adivinarán la identidad de cada uno.

Por otra parte, después de cada enfrentamiento uno de los personajes será eliminado, pero según los spoilers uno de los tiernos personajes va a ser salvado por un investigador y por lo tanto solo uno será el eliminado, cabe recordar que normalmente hay dos eliminados.

Quién es eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? 2025

Según los sitios de fans especializados en el programa, el eliminado de hoy de ¿Quién es la máscara? será Bebeee, sin embargo, por el momento no se conoce su identidad por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer el rostro del famoso que le da vida a este simpático personaje.

Qué pasará hoy en ¿Quién es la máscara? 2025

Los enfrentamientos se llevarán a cabo de la siguiente manera, el primero de la noche será entre Ruby Gloss, Sonny Hámster y Capi Bara, de este el eliminado será Ruby Gloss, pero Carlos Rivera aprieta el botón de salvación y los tres avanzan a la siguiente ronda.

Luego el segundo enfrentamiento será entre Bebeee, Tony Manguera y Nocturna, de esta competencia no habrá ningún salvado y el eliminado será Bebeee, pero como los spoilers pueden estar equivocados, los fans tienen que ver el episodio completo para saber los detalles y también para conocer las canciones que van a interpretar.

Ellos son todos los personajes de la temporada