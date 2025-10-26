¿Quién es la máscara? 2025: ¿Quién es Sonaja, Chupón y Bebé? Esta es su verdadera identidad

Sonaja, Chupón y Bebé es uno personaje múltiple, ya que se conforma de tres famosos que emocionan al público de ¿Quién es la máscara? 2025.

Este tipo de personajes en el que hay más de una celebridad escondida ha tenido gran éxito en temporadas anteriores como el de Huacal, en el que detrás estaba la banda femenil JNS, también participó otro personaje llamado Carritos Chocones, quienes eran el grupo Magneto.

En el tercer programa, Sonaja, Chupón y Bebé se lució en el escenario interpretando Lo que pasó pasó de Daddy Yankee, un gran clásico del reguetón del viejo.

Quién es Sonaja, Chupón y Bebé de ¿Quién es la máscara?

Sonaja, Chupón y Bebé de ¿Quién es la máscara? 2025 son los mascabrothers, Freddy Ortega y Germán Ortega, esto quiere decir que en realidad solo eran dos famosos, Sonaja y Chupón y el tercero, el Bebé, solo era para confundir a los investigadores y a los fans del programa.

Sonaja, Chupón y bebé de ¿Quién es la máscara? ı Foto: Univisión

Sin embargo, antes de que se dieran a conocer las verdaderas identidades de los dos comediantes, la gente empezó a especular sobre quiénes eran, algunos de los fans habían afirmado que detrás de Sonaja, Chupón y Bebé estaría el grupo Reik, ya que son tres los que conforman el personaje, en un inicio se dijo que eran Los Polinesios, sin embargo, éste último perfil no encajaba.

Sonaja, Chupón y Bebé compitieron contra Maestro Bops y Hieny Fer, de esta tercia, los investigadores decidieron salvar a Maestro Bops, quien los conquistó con su carisma, luego el duelo final fue entre Hieny Fer y Sonaja, Chupón y Bebé.

El público en el estudio decidió votar para salvar a Hieny Fer y el eliminado fue Sonaja, Chupón y Bebé, quienes pusieron a bailar el público con reguetón del viejo.

