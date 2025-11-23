Una tranquila celebración religiosa terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del mes. El Padre Guilherme realizó una rave católica frente a una catedral en Eslovaquia, todo con el fin de celebrar al arzobispo Bernard Bober en su cumpleaños número 75.

Pero eso no es todo. Si pensabas que es algo no autorizado por El Vaticano, es incorrecto. El propio Papa León XIV, reconocido por su interés en acercar la Iglesia a las nuevas generaciones, sorprendió al aparecer para felicitar al cumpleañero antes de que el público empezara vibrar con la música electrónica.

El majestuoso momento está causando furor en redes sociales, donde se difundieron los videos del evento.

Rave católica: El Padre Guilherme hace bailar al público con permiso del Papa León | VIDEO

La rave católica, como la han apodado internautas, se realizó el 8 de noviembre frente a la monumental Catedral de Santa Isabel en Košice, Eslovaquia, una de las estructuras góticas más antiguas de Europa. Entre luces, beats de EDM y miles de asistentes, el Papa León apareció en una pantalla gigante para compartir un mensaje: “Compartan su fe con alegría”.

Tras un enérgico “Amén”, el drop musical encendió a la multitud, provocando gritos, aplausos y una ola de videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes, la rave católica luce espectacular al tener de fondo a la hermosa arquitectura gótica. Más de una persona ha expresado su deseo de haber presenciado dicha escena que supera a la Inteligencia Artificial.

¿Quién es el Padre Guilherme o el Padre DJ, como es conocido?

El Padre Guilherme Guimarães Peixoto es un sacerdote portugués que es conocido mundialmente como el “sacerdote DJ” o el “Padre DJ”. El religioso combina su vocación con la música electrónica, lo que lo ha llevado a convertirse en un fenómeno cultural que busca acercar la fe a nuevas generaciones mediante ritmos modernos.

El cura ha revolucionado la evangelización con sus presentaciones en escenarios poco convencionales, como iglesias y plazas públicas.

Además, el Padre Guilherme se ha presentado en importantes festivales internacionales de música electrónica, entre ellos el Medusa Festival en España, el Holy Party en Portugal y eventos masivos como el set en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde su propuesta de “rave católica” causó gran impacto.

El pasado 16 de noviembre el Padre se presentó en Puebla, en el Dreamfields México Festival, donde cautivó al público con un remix de AMENO. Esta canción fue parte del álbum Era (1996), y fue escrita por Eric Levi y Guy Protheroe en un idioma inventado que mezcla palabras en latín con palabras y sonidos creados por los compositores.

Por si te preguntas si el Padre Guilherme tiene redes sociales... sí. En Instagram puedes encontrarlo como padre.guilherme y en TikTok como padreguilherme. A través de estas plataformas suele compartir videos de su labor como sacerdote y como DJ.