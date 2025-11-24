La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 24 de noviembre?

Este lunes comienza una nueva semana de La Granja VIP y se define quién es el capataz, que tomará las riendas del reality show en los próximos días, además de obtener varios beneficios importantes para el juego.

Capataz de la semana

En esta ocasión, Teo y Eleazar se probaron entre ellos para la prueba de líder, según la elección del público. Fue Teo quien obtuvo el puesto, junto con todos sus beneficios.

Como la semana pasada, en esta ocasión nuevamente se definirá quienes son los dos granjeros que participarán en el duelo de capataces por elección del público, dejando de lado las pruebas que habían ocurrido en semanas pasadas.

Ahora, los granjeros que pueden ser electos son Lis Vega, Teo, La Bea, Eleazar Gómez o Alfredo Adame. Recordemos que esta semana no se puede elegir a Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori, El Patrón y Kim Shantal, quienes son los peones de la semana y no cuentan con varios beneficios importantes.

Estos son los beneficios de ser capataz: