La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 23 de noviembre 2025?

Este domingo 23 de noviembre llegó el momento de definir quién es el eliminado de la semana en esta primera temporada de La Granja VIP. En esta ocasión, son cinco los participantes que se encuentran al borde de la eliminación.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP?

Antes de la eliminación, se decía que la más probable en salir esta semana sería Kim Shantal, quien no contaría con tanto poder a comparación de otros miembros de la tabla como Teo, Alfredo Adame o incluso Eleazar Gómez.

Kike Mayagoitia también se encontraba en la cuerda floja, principalmente porque fue elegido apenas el viernes como nominado, lo que puede llegar a reducir sus posibilidades de obtener suficientes votos para quedarse en la competencia.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite en vivo 24/7 a través de la plataforma de Disney+, un servicio de paga. Sin embargo, para quienes quieran verlo gratis, pueden acceder al contenido a través del canal de YouTube por tiempo limitado.

Los domingos, el programa comienza a las 20:00 horas, mientras que de lunes a viernes, puedes ver las galas a partir de las 21:00 horas.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO