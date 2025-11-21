La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 21 de noviembre?

Ha llegado nuevamente el viernes de traición a La Granja VIP, donde Sergio Mayer Mori, el habitante que consiguió la salvación este jueves, podrá elegir a cuál habitante salvar y a cuál nominar en su lugar.

Fue este miércoles que se definió a los cinco participantes que quedaron como los nominados de la semana, por la elección de sus propios compañeros en La Granja VIP, en medio de fuertes tensiones.

me da tanta cosa verlo así , Lo eh apoyado en cada reality y mi apoyo sigue firme CON ADAME HASTA EL FINAL ADAME GANADOR! 🏆 y si lo buscan lo encuentran y no se quejen! ❤️ #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/gsEaa0KRmg — Cecy (@cecilia91322925) November 20, 2025

Nominados en La Granja VIP

Los nominados de la semana en el reality show son:

Kim Shantal

El Patrón

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

Alfredo Adame quedó nominado después de tensiones con La Bea, junto con Kike Mayagoitia, quien obtuvo una nominación inesperada. Kim Shantal quedó nominada de manera inmediata, mientras que El Patrón entró en la placa tras perder en un duelo.

También Sergio Mayer Mori quedó dentro de la placa después de dar a entender a sus compañeros que ya no se siente muy a gusto en el programa y por ello, preferiría estar en casa con su hija y su mascota.

Sin embargo, Mori logró salvarse a si mismo después de la prueba de los jueves y por ello, es quien tiene la posibilidad de elegir al habitante que salvar y al que nominar este viernes de traición.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

