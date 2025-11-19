La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 19 de noviembre?

El pasado domingo, Manola Diez fue la eliminada de La Granja VIP, pero desde ese momento el programa ha estado qué arde. Ya se sabe que Kim Shantal y El Patrón son los primeros dos nominados de la semana.
Ellos son los nominados de La Granja VIP
Ellos son los nominados de la semana en La Granja VIP. Todavía pueden cambiar los nombres gracias a la salvación que se juega este jueves, así como la traición, donde uno bajará de la placa y otro participante entrará.
- Kim Shantal
- El Patrón
- Alfredo Adame
- Sergio Mayer
- Kike Mayagoitia
Así nominaron en La Granja VIP
- Kim Shantal nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori
- Eleazar Gómez nominó a Teo y a Sergio Mayer Mori
- Sergio Mayer Mori nominó a Alfredo Adame y a Lis Vega
- Alfredo Adame nominó a Sergio Mayer Mori y a Teo
- Teo nominó a Alfredo Adame y a Sergio Mayer Mori
- Kike Mayagoitia nominó a Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori
- Lis Vega nominó a Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori
- Fabiola Campomanes nominó a Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori
- La Bea nominó a Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori
- El Patrón nominó a Alfredo Adame
En esta ocasión, hubo oportunidad de doble nominación, lo que incrementó las tensiones entre los participantes. Por otro lado, el huevo dorado de la semana daba oportunidad de elegir a un quinto nominado. Por ello, seleccionó a Kike Mayagoitia.
Alfredo Adame hace llorar a La Bea tras fuerte pelea en La Granja VIP | VIDEO
Kim quedó nominada de manera inmediata el pasado lunes por elección de Manola, mientras que El Patrón perdió la prueba contra Kike Mayagoitia y fue así como entró a la placa también.
Este miércoles, se llevan a cabo las votaciones. Antes de las mismas, se decía que Alfredo Adame seguro quedará en la placa después de su pelea con La Bea.
Además, muchos se preguntaban si Eleazar Gómez repetirá como nominado una semana más o si por el contrario, podrá descansar por primera vez. Hay que mencionar también que Fabiola Campomanes es la capataz de la semana, por lo que ella queda exenta de la nominación esta semana.
¿Cómo votar en La Granja VIP?
Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrar en tu tienda de aplicaciones del teléfono.
Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca. Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.