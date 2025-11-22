Eleazar Gómez y Cesar Doroteo, conocido sólo como Teo, vivieron un momento lleno de tensión recientemente dentro de La Granja VIP. No es la primera ocasión en que sucede esto; el actor y el youtuber se han enfrentado repetidas veces durante su participación en el reality de Tv Azteca.

En esta ocasión el protagonista de Atrévete a soñar atacó, directa e irracionalmente, al creador de contenido, quien estaba charlando con Sergio Mayer Mori en el baño.

En redes sociales los seguidores del programa señalan a Eleazar de mentir al contar su versión de los hechos a Adame. Además, otros internautas lo llaman “homofóbico y violento” debido al aparente problema personal que tiene con Teo. También solicitan a la producción no dejar pasar las amenazas y arranques violentos del famoso, quien ya pisó la cárcel por esta situación. Esto pasó.

Eleazar ataca a Teo en La Granja VIP; en redes llaman ‘homofóbico’ y ‘mentiroso’ al actor

Unas horas antes del enfrentamiento, el ambiente en la granja parecía relajado. En medio de la celebración, Eleazar Gómez y Teo lograron reconciliarse junto a Bea, Kim y Alfredo Adame, quienes optaron por dejar atrás las tensiones provocadas por la dinámica del “viernes de traición”.

Sin embargo, la calma duró poco tiempo en La Granja VIP. Teo y Sergio Mayer Mori se encontraban platicando. El youtuber comentaba que él, Kim y La Bea siente usados y le expresó su inconformidad con algunas estrategias en las que se ha visto perjudicado.

La famosa conversación de Teo y Sergio por la cual Eleazar N explotó contra Teo, genuinamente este cabron de Eleazar está dañado al pensar que todos están contra el #LaGranjaVIP



pic.twitter.com/vaIGf3B3hF — Church (@carlosiglecias_) November 22, 2025

En ese instante, Eleazar Gómez irrumpió en la conversación con una observación hacia otro participante: “¿Ves?, así es como no se juega, César”.

Ante esto, Teo reaccionó preguntando: “¿Es conmigo?”.

“Tú no hablas claro con nadie, eres un hipócrita, falso. Yo por lo menos digo las cosas siempre de frente y hasta las digo en las camas cuando está pasando cualquier persona. Tú eres un falso y un hipócrita, y eso no te hace nada”, señaló el actor.

Mientras Eleazar continuaba gritando sin control, Sergio le decía con calma: “Mañana lo hablan más tranquilos. Espérate”.

Teo señaló que todo parecía “algo personal”, pero el famoso le dijo: “Yo no estoy hablando de las preferencias sexuales. Yo, la neta, eso siempre lo he respetado y a mí la gente siempre me ha respetado y la comunidad siempre me ha amado. Tú no estás representando a nada aquí”.

Mientras tanto, el youtuber en tono firme le indicó que no estaba jugando con la bandera LGBT.

“No, no necesitas especificar, porque yo sé que no represento a nadie, solo soy gay. Nada. Fin. Así como tú no representas a los hombres heterosexuales del mundo, no seas bobo. Ten un poquito de inteligencia, amor”, exclamó Teo.

Señalan a Eleazar Gómez de ‘mentiroso y homofóbico’

Minutos después del enfrentamiento, Eleazar Gómez se dirigió a los dormitorios y le narró a Alfredo Adame su versión equivocada de los hechos.

“Teo está con el muchachón (Sergio) y diciendo ‘están ahí, no sé qué, no sé qué’. Nosotros no andamos cuchicheando. No me gustan las personas que son hipócritas y rastreras”, expresó con molestia el actor.

Sin embargo, la conversación entre Sergio y Teo no involucraba ni a Eleazar, ni a Adame. En redes sociales usuarios señalan que el exnovio de Danna Paola está mintiendo y sacando la charla de sus compañeros de contexto.

Algunos comentarios en X, antes Twitter, fueron:

“El más mentiroso… Nada que ver con lo que Teo discutía con Sergio y llega Eleazar súper violento, y nuevamente saca el ‘no representas a nadie’. ¿Por qué tantas mentiras e inventarse tantas historias? “.

“Cree que todo gira alrededor de él. Ojalá pongan el video en la gala de lo que estaban hablando”.

" Eleazar está dañado al pensar que todos están contra él“.

“No somos fans de Teo, pero sí vemos La Granja y el 24/7, y él no anda con esa bandera LGBT. Eleazar tiene una homofobia muy marcada. No estás sólo, Teo".