“Me la pel.. en tres segundos”; Alberto del Río amenaza a Eleazar Gómez en la Granja VIP (VIDEO)

Alberto del Río sigue dando de qué hablar en la Granja VIP; en esta ocasión, el luchador que formó parte de la World Wrestling Entertainment en su momento se encaró con Eleazar Gómez en la sala de la casa y lo amenazó fuertemente si en algún momento el actor quería pelearse con él.

“Si te fuiste a esconder, porque eso me lo hubieras dicho a mí, o sea, vas y me dices ‘patrón, yo soy quinto dan, cinta negra’, y aunque estés grande y estés fuerte, yo no te tengo miedo, y te hubiera dicho ‘ah, ok, qué bueno que seas lo que seas, a mí me la pel... en tres segundos’, pero este... no te preocupes, porque yo en mi vida me voy a meter en un altercado físico contigo, entonces tus palabras... de verdad eres tan complicado”, expresó Alberto del Río.

Alberto del Río le dice a Eleazar Gómez que vive ansioso y nervioso

Después de que Alberto del Río le comentó a Eleazar Gómez que nunca se metería con él en un altercado físico, el exluchador de la WWE y el actor se levantaron de la sala diciendo que terminaban la conversación, pero al final ‘El Patrón’ le dijo que siempre estaba ansioso y nervioso.

“Te fui a preguntar cómo estabas, te pusiste como siempre, todo ansioso, porque vives ansioso y vives nervioso“, dijo Alberto del Río, a lo que Eleazar Gómez contestó: ”Quieres hablar conmigo y te la pasas faltándome al respeto todo el tiempo desde que te sentaste".

Alberto del Río y Eleazar Gómez han protagonizado diferentes escenas de alta tensión dentro de la Granja VIP y varios seguidores del reality show en redes sociales hablan sobre acoso de parte del luchador mexicano hacia el actor.

Alberto del Río podría salir de la Granja VIP por un compromiso que tiene

Parece que Alberto del Río ya tendría los días contados en la Granja VIP, ya que cuando el reality show llevaba algunas semanas de haber iniciado, se reveló la cartelera de la función especial para despedir al Hijo del Santo.

Este evento tendrá dos funciones, una en Guadalajara y la otra en Ciudad de México, el sábado 6 y sábado 13 de diciembre, respectivamente, mientras que la Granja VIP culminará hasta el domingo 14 del mismo mes.

En los carteles que circulan en redes sociales se puede ver la imagen de Alberto del Río y su nombre está en las luchas estelares; ahora sí que queda esperar para ver en qué semana saldrá el Patrón para participar en la despedida del Hijo del Santo.

DCO