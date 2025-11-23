La Granja VIP: Ellos son los peones de la semana hoy 23 de noviembre

Llegó el fin de otra semana de La Granja VIP y con ello, se definen a los participantes que se convertirán en peones en esta ocasión. Este papel destaca porque duermen en condiciones de establo, se bañan con agua helada que solo pueden calentar con una bicicleta y son los primeros en levantarse para realizar varias actividades.

Ser peón en La Granja VIP incluso puede ser considerado como un castigo, ya que ese rol tiene muchas desventajas que los vuelve vulnerables en la competencia y son los que más trabajan de todos.

A pesar de ello, a más de un mes del inicio del programa, varios participantes siguen utilizando esto como una manera de entretenerse, al ofrecerse como voluntarios para formar parte de los peones que cuentan con esto.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP esta semana?

Los peones de La Granja VIP son:

Alberto del Rio ‘El Patrón’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Al final de las votaciones, Fabiola como capataz de la semana tuvo que elegir entre Liz y Kim para que una de ellas fuera el cuarto peón de La Granja VIP.

Ante ello, Fabiola eligió a Kim, aunque también se burló de ella al decir que sería la eliminada de la semana, pero que de todos modos la escogía por si llegaba a salvarse.