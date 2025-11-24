¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel? FOTOS

Gabriela Michel, mamá de Aislin Derbez, tuvo otro gran amor, después de Eugenio Derbez, un matrimonio estable en el que tuvo más hijos y compartió momentos inolvidables junto a él.

La actriz de doblaje se casó con Jorge Alberto Aguilera, con quien estuvo casada durante varios años.

¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, esposo de Gabriela Michel?

Jorge Alberto Aguilera es conductor de televisión, se volvió famoso gracias a que participaba en el programa En Familia Con Chabelo, pues él era el encargado de la sección “Cuates de provincia”, en la que se comunicaba con los televidentes que vivían en otros estados de la República que no sean la Ciudad de México, ahí hacían una dinámica para ganar premios o dinero.

Gabriela Michel y su familia: con su esposo Jorge Alberto Aguilera y sus tres hijas ı Foto: FB Gabriela Michel

En este programa Jorge Alberto Aguilera era conocido como El Señor Aguilera.

De acuerdo con la información, fue durante este icónico programa cuando se conocieron, pues ella era la voz principal y trabajaba como dirección escénica y con las edecanes.

El amor entre ellos surgió y se casaron, producto de esa unión nacieron sus dos hijas: Michelle Aguilera y Chiara Aguilera.

Gabriela Michel y su esposo Alberto Aguilera con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ı Foto: FB Gabriela Michel

Estuvieron casados durante varios años, se les veía juntos en eventos, incluso asistieron a la boda de Aislinn Derbez, además aparecieron en otros eventos.

Gabriela no era una figura pública con tanta exposición, por lo que ella compartía en sus redes sociales sus momentos familiares. Publicó fotos de cuando su hija Aislinn era bebé.

Asimismo, también compartió imágenes de su vida familiar con el señor Aguilera, de hecho su foto de perfil de Facebook sigue siendo una en la que aparecen los dos.

Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se divorciaron

La vida personal de Gabriela Michel estaba muy reservada, sin embargo, aunque se sabe que ellos eran pareja, se dice en redes que se separaron hace más de un año, pero la información no está confirmada todavía.