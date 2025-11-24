Raúl Rocha admite que Miss Costa de Marfil no pudo ganar Miss Universo por este motivo | VIDEO

Raúl Rocha admite que Miss Costa de Marfil no pudo haber ganado Miss Universo por este motivo

El escándalo en Miss Universo sigue, ahora por nuevas declaraciones de Raúl Rocha después de que Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, anunciara su salida del certamen de belleza y renunciara a su título como Miss África y Oceanía.

“Como representante de Costa de Marfil en el certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo seguir siendo fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, dijo Yacé de su salida.

“Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia a título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo”, agregó.

Raúl Rocha admite que Miss Costa de Marfil no tenía oportunidad

Ahora, en medio de la polémica, Raúl Rocha, quien es dueño de la mitad de Miss Universo desde 2024, admitió que la representante del país en África Occidental tenía pocas oportunidades de coronarse en el certamen de belleza.

En entrevista con Adela Micha, el empresario se mostró directo al compartir uno de los principales motivos que afectan quién resulta coronada: “Hay muchas cosas que se valoran. Busquen cuántos países necesita VISA Côte d’Ivoire para poder entrar, 175, ¿Qué? Sí, 175″, recalcó sobre la situación migratoria de los habitantes de dicho país.

“La chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden VISA a Côte d’Ivoire. Entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento“, dijo al recordar lo complejo que puede ser realizar trámites migratorios, donde algunos países piden que la cita se haga hasta 6 meses antes.

En ese sentido, Rocha refutó: “Hay muchas cosas que se valoran que la gente, los missólogos, los fans, no les alcanza para poder determinar. Queremos que sea UNIVERSE, la que más viaja y más contacto tenga en el mundo”, aseveró.

Para los seguidores de Miss Universo, estas declaraciones de su dueño parcial han resultado lamentables, ya que muchos señalan que de ser así, no existe una igualdad de oportunidades entre las concursantes. Por ello, los comentarios dicen: