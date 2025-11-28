La artista y creadora de contenido para adultos cubana Seidy La Niña, vivió momentos de polémica luego de que se filtrara un video íntimo suyo. Si bien la cantante compartió ese material con sus suscriptores de OnlyFans, ahora denuncia que una persona y varios sitios web han vendido ese clip sin su consentimiento.

Filtran VIDEO de Seidy La Niña obtenido de su página azul

El 15 de septiembre el nombre de Seidy La Niña causó polémica luego de que se difundiera sin su consentimiento un video que ella publicó en su página azul.

Ante los señalamientos que hicieron en su contra varios usuarios de redes sociales, ella respondió: “¿Qué tú quieres que yo haga si filtraron un video mío, que me ponga a llorar? No, hijo, no. ¡Si yo la estoy explicando allí riquísimo, aquí no hay miedo!”.

La cantante cubana aseguró que: “Lo más bonito del caso es que este video es un coming soon, así que todas esas personas que quieran verlo: ¡corriendo para mi OnlyFans!”.

Seidy La Niña anuncia demanda por la venta ilegal de sus videos íntimos de OnlyFans

La artista cubana Seidy La Niña generó gran repercusión en redes al anunciar que iniciará acciones legales contra los sitios que difundieron y comercializaron sin permiso sus videos íntimos de OnlyFans. Subrayó que no se trata únicamente de una filtración, sino de un negocio que fue montado a sus espaldas.

En un clip compartido en Instagram, expresó: “Lo mejor que tiene esto es lo rico que se va a poner”. Además, explicó que su abogado ya tomó el caso. Ella actualmente vive en EU, por lo que el caso se desarrollará allá.

Según relató, el letrado le mostró pruebas de que su contenido fue extraído de la plataforma y vendido sin autorización: “Ayer me llamó mi abogado por el escándalo y me dijo que había visto varios videos de estas páginas que lo habían filtrado, mi video íntimo. Pero que eso no es lo peor, que no lo filtraron simplemente, sino que lo estaban vendiendo sin mi autorización”.

Es importante señalar que el video publicado en Instagram donde de Seidy La Niña anunció que tomaría acciones legales contra la persona que está vendiendo su video íntimo, fue compartido en septiembre de este año. Es decir, el escándalo de la filtración fue hace más de dos meses.

En los comentarios de dicha publicación sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo y apoyo. Además, reconocieron que estaba en su derecho de llevar el caso ante los tribunales pues esta persona se está beneficiando de contenido que no es suyo.