La Última Carta o Te perdí en esta vida, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical La Última Carta o Te perdí en esta vida es un drama chino en el que conocemos la historia de una pareja que se distancia en medio de conflictos y malentendidos, hasta que es muy tarde.

¿De qué trata La Última Carta o Te perdí en esta vida?

La Última Carta o Te perdí en esta vida sigue la historia de Eva Huerta. La legendaria diplomática abandonó el Ministerio de Asuntos Exteriores por amor, solo para ser rechazada por su esposo, el mariscal Lucas, y su hijo.

La Última Carta o Te perdí en esta vida ı Foto: Especial

Decidida, se divorció de él y regresó a la diplomacia bajo el nombre de Elva, asombrando al mundo una vez más. Cuando Liam se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Desesperada por casarse con Lucas, otra mujer se aprovechó de la deuda vitalicia de su hermano y abrió una brecha entre Lucas y Eva, hasta que se reveló su verdadera identidad como hermana de un traidor.

Lamentablemente, Lucas fue a la guerra y murió en combate, dejando una última, que solo quería envejecer con Eva, con su hijo y su hija adoptiva, emprendió una nueva misión: caminar hacia un nuevo amanecer.

¿Dónde ver La Última Carta o Te perdí en esta vida?

La serie cuenta con un total de 72 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion, así como otros sitios por algunos de sus nombres en inglés, Where Love Fell Asleep y Love, Power and the Lie. Encontrarás la historia completa en formato de película.

Otras series

Amor al Límite: Kelly Jones era la esposa de un hombre que a pesar del tiempo que han pasado juntos, sigue siendo frío y distante con ella, aunque ella trata de afrontar las adversidades con una sonrisa, pues lo ama. En su cumpleaños, viaja al extranjero para estar con Eric y su hija, Sophia Brown, sin esperar una cruel traición. Con el corazón roto, Kelly finalmente lo abandona.

Mi esposa que volvió a amar: Adriana Guzmán reencarnó como la exesposa malvada de Andrés Vargas en la obra “Amor del siglo pasado”, para sorpresa de ella misma. En la historia original, ella abortó y se divorció cuando la familia de él fue enviada al campo. Cuando Adriana viajó al pasado, justo en ese momento, siguiendo la trama original, decidió cambiar de estrategia. Quería retener al guapo protagonista y comenzar una vida matrimonial diferente donde pudieran triunfar juntos.

¿Qué? ¿Casarme me hace más fuerte? o ¡Me casé con la emperatriz!: Gabriel Zapata por accidente se convirtió en un huérfano en un pueblo remoto durante tiempos de caos. Esto complicó mucho su supervivencia, pero fue salvado de manera inesperada por el “Sistema de Casarse y Volverse Fuerte”, que activó sin querer, trayéndole enormes beneficios que podía mezclar con su inteligencia.