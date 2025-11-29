El estreno del capítulo 6 de It: Welcome to Derry ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie de HBO Max, quienes esperan descubrir cómo continúa la historia tras los impactantes sucesos del episodio anterior.

La audiencia se ha mantenido al filo del asiento gracias al esperado regreso de Bill Skarsgård como Pennywise. A continuación, te revelamos el día, la hora y dónde ver la serie que revela el origen del terrorífico payaso creado por Stephen King.

¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de It: Welcome to Derry?

El episodio 6 de It: Welcome to Derry se transmitirá este domingo 7 de diciembre a las 8:00 pm (hora del centro de México) a través de la plataforma HBO Max, siguiendo la programación habitual de la temporada. Como cada semana, el lanzamiento será simultáneo en varios países.

En este capítulo los protagonistas deberán enfrentarse a las consecuencias de la fallida intervención militar en Derry y al creciente poder de la oscura entidad.

El octavo y último capítulo de esta primera temporada de la serie de HBO Max se emitirá el próximo domingo 14 de diciembre. La serie se encamina a la recta final con dos episodios restantes para el cierre de temporada.

Los amantes del universo de Stephen King esperan ansiosos el final de la entrega, pues esta producción podría aclarar todas las dudas que tienen sobre el origen del terrorífico payaso Pennywise.

Episode 6 of #ITWelcomeToDerry premieres tomorrow at 9pm on HBO Max. pic.twitter.com/LLFdgdLyTw — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) November 29, 2025

¿Qué pasó en el episodio 5 de It: Welcome to Derry?

En el episodio 5 de It: Welcome to Derry, el grupo de niños intenta demostrar la inocencia del proyeccionista Hank Grogan, acusado injustamente por el oficial Bowers de asesinar a varios menores.

Aunque la policía desconfía de sus pruebas, en la base militar de Derry el general Shaw, decidido a convertir a la entidad en un arma, ordena al soldado Dick Hallorann utilizar su “resplandor” o poderes psíquicos para adentrarse en la mente de un joven de la tribu Shokopiwah.

Allí descubren que It es una criatura proveniente de otro planeta que cayó justo en el sitio donde se fundó Derry. El quinto episodio, titulado Neibolt Street, marca el regreso de Bill Skarsgård como Pennywise.

El capítulo se caracteriza por mostrar que la combinación entre el terror sobrenatural y un fallido operativo militar intensifica el caos en la ciudad.

Reparto de It: Welcome to Derry

El reparto principal de la serie It: Welcome to Derry, de HBO Max, está integrado por: