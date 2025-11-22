¿A qué hora se estrena el capítulo 5 de It: Welcome to Derry?

It: Welcome to Derry, la precuela televisiva del universo creado por Stephen King continúa atrapando a los fanáticos de las historias de terror.

El estreno del capítulo 5 de esta serie está a la vuelta de la esquina y los espectadores esperan que se revele más información sobre los orígenes del terror en la ciudad de Derry. A esta altura de la historia, los personajes comienzan a enfrentar con mayor claridad la presencia oscura que acecha en las sombras.

El capítulo 5 de It: Welcome to Derry se estrena este domingo 23 de noviembre de 2025 en HBO Max. El episodio estará disponible desde las 2:00 a.m. en México y Centroamérica, 3:00 a.m. en Colombia y Perú, 5:00 a.m. en Argentina y Chile, y 9:00 a.m. en España.

La serie, precuela de It, puede verse exclusivamente en la plataforma de streaming de HBO Max, donde cada semana se liberan nuevos capítulos que expanden el universo creado por el aclamado escritor estadounidense Stephen King.

We're closer than ever.



Episode 5 of #ITWelcomeToDerry premieres tomorrow at 9pm on HBO Max. pic.twitter.com/KJwG9o6rWt — IT: Welcome to Derry 🎈🎈 (@ITMovieOfficial) November 22, 2025

¿Qué pasó en el episodio 4 de It: Welcome to Derry?

En el capítulo 4 de It: Welcome to Derry se revelaron los orígenes del payaso Pennywise y la única arma capaz de enfrentarlo. Del mismo modo, el episodio profundizó en los secretos de la ciudad y mostró a los espectadores cómo la entidad malvada comenzó a atacar directamente a los protagonistas.

Además, los jóvenes intentaron alertar a la policía sobre las apariciones en el cementerio, pero el Chief Bowers los ignora.

Otro aspecto destacado del episodio 4, es que Will sufrió ataques directos del payaso; incluso fue víctima de un intento de ahogamiento mientras paseaba junto a su padre, acompañado del clásico globo rojo.

¿Cuántos capítulos de It: Welcome to Derry faltan para terminar la temporada?

It: Welcome to Derry tiene en total 8 capítulos. Estos son los episodios que restan de esta temporada, incluyendo el de este domingo, y la fecha en la que se estrenarán:

Capítulo 5: Programado para el 23 de noviembre.

Capítulo 6: Se estrenará el próximo 30 de noviembre.

Capítulo 7: El 7 de diciembre llega a la plataforma.

Capítulo 8: Programado para el próximo 14 de diciembre.

¿Quiénes integran el reparto principal de It: Welcome to Derry?

El reparto principal de It: Welcome to Derry está integrado por: