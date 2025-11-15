It: Welcome to Derry o IT: Bienvenidos a Derry se ha vuelto una de las series más populares entre las personas fanáticas del terror y de las obras de Stephen King. El nuevo proyecto de la plataforma HBO MAX ha arrasado desde el pasado 26 de octubre, fecha en que se estrenó.
Este sábado los espectadores descubrirán un capítulo más sobre la vida de Pennywise, el aterrador payaso situado en el pueblo de Derry. A continuación, te decimos la hora de estreno del capítulo 4.
It: Welcome to Derry: ¿A qué hora se estrena el capítulo 4?
La nueva serie de HBO MAX ha continuado sorprendiendo a su audiencia desde su debut el 26 de octubre, aumentando la intriga, el suspenso y las expectativas con cada episodio.
Tras el estreno mundial del capítulo 4, este domingo 16 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo de México, la producción alcanzará el punto medio de su primera temporada. Según el calendario actual, que contempla un episodio nuevo cada domingo, la plataforma confirmó que el octavo y último capítulo de esta entrega se emitirá el domingo 14 de diciembre.
Elenco de It: Welcome to Derry
El reparto principal de It: Welcome to Derry está integrado por:
- Bill Skarsgård como Pennywise
- Taylor Paige como Charlotte Hanlon
- Josan Adepo como Leroy Hanlon
- Blake Cameron como Woññ Hanlon
- Chris Charlk como Dick Hallorann
- James Remar como General Shaw
- Stephen Rider como Hank
¿Qué pasó en el episodio 3 de It: Welcome to Derry?
El capítulo 3 de It: Welcome to Derry tuvo un flashback a 1908 con el joven Francis Shaw. En un momento se ve al General Shaw de niño (Francis) en un carnaval aterrador, mismo lugar donde conoce a una niña indígena llamada Rose. Los pequeños intercambian una resortera por agua, y se crea una amistad entre ellos.
Además, Lilly, Ronnie, Will y Rich se unen para intentar contactar al ente maligno del payaso mediante un ritual en un cementerio. Al final, revelan una foto que tomaron durante el ritual y descubren que en ella aparece una figura difusa de un payaso, lo que implica la presencia de Pennywise.
Por otra parte, Rose asiste a una reunión tribal donde se habla de la presencia militar en Derry y los secretos que están excavando. También se sugiere que los nativos ya sabían desde hace tiempo sobre la “fuerza” maligna que habita Derry.