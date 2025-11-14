¿Cuándo se estrena el capítulo 4 de IT: Bienvenidos a Derry?

IT: Bienvenidos a Derry ha tenido gran éxito entre los usuarios de la plataforma de streaming HBO MAX. Es por ello que semana tras semana, el público está atento para poder ver el estreno del episodio que se estrena todos los domingos.

En redes sociales, se ha comentado mucho sobre la serie IT: Bienvenidos a Derry, al celebrar la manera en la que logra manejar el suspenso y el terror para la pantalla chica. Ahora, te contamos más sobre el resto de la temporada, que se estrena en las próximas semanas.

“It: bienvenidos a Derry” está marcando un nuevo estándar en el género de terror para televisión. No solo es terrorífica, sino que mantiene la tensión en cada episodio mientras crea un imaginario de monstruos que ponen la piel de gallina.pic.twitter.com/SLpXppjEKg — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) November 12, 2025

Fechas de estreno para Bienvenidos a Derry

La serie se conforma de ocho capítulos, los cuales se estrenan cada semana. Aquí te dejamos la lista completo de las fechas de estreno de cada episodio restante.

Capítulo 4 - 16 de noviembre

Capítulo 5 - 23 de noviembre

Capítulo 6 - 30 de noviembre

Capítulo 7 - 7 de diciembre

Capítulo 8 - 14 de diciembre

La historia de la serie se sitúa en 1962, en Derry, el pueblo de Maine. La precuela profundizará en el origen del mal de habita en el pueblo antes de la llegada del Club de los Perdedores. Por lo visto en el avance, la serie promete continuar con el horror sobrenatural que ha caracterizado a la historia a través de los años.

La serie está inspirada en la historia del payaso, pero ocurre varios años antes de los sucesos plasmados en la historia original. Y es que el ser regresa al pueblo aproximadamente cada 27 años, ya que tiene un ciclo de hibernación y alimentación que se repite.

Reparto

La serie de Welcome to Derry cuenta con un gran elenco que está integrado por: