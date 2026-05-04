Beto Cuevas canta en la calle para calmar a fans tras el susto del sismo | VIDEO

Beto Cuevas canta en la calle para calmar a fans tras el susto del sismo

Beto Cuevas sorprendió a sus fans y personas que se encontraban en una calle de la Ciudad de México, cuando decidió interpretar una canción para ayudar a la personas a tranquilizarse después de que sonó la alerta sísmica.

Fue este lunes 4 de mayo que se registró un sismo con una magnitud de 5.6 en el estado de Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, aunque en algunas zonas, el movimiento telúrico fue imperceptible.

📍Esta mañana se activó la alerta sísmica en la CDMX, debido a un sismo magnitud 5.6 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.



⚠️El sistema de alertamiento se activó, después de lo cual, como indican los protocolos, trabajadores y ciudadanos evacuaron sus centros laborales o… pic.twitter.com/IFOMzakPEn — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 4, 2026

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió a las 9:19 horas con epicentro localizado a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional.

Beto Cuevas canta después del temblor

No cabe duda que los sismos generan tensión en la capital del país, donde eventos como el terremoto de 2985 o el de 2017 generaron secuelas en los ciudadanos, por lo que para muchos, escuchar la alerta sísmica implica revivir el trauma.

Ante esto, el cantante Beto Cuevas que se encontraba en una prueba de sonido previa a una entrevista con EXA al momento del temblor, por lo que decidió cantar en la calle como una manera de ayudar a tranquilizar a las personas que se encontraban cerca de él al momento del incidente.

En redes sociales, ya circulan los videos en los que podemos ver al músico interpretar la canción ‘Enjoy the silence’ de Depeche Mode. El famoso aparece todo vestido de negro y lleva una guitarra mientras está sentado en una bocina.

En el clip, podemos ver que hay otro músico que le hace segunda con una guitarra, mientras que suena también el ruido de la calle y las personas en movimiento después del sismo.

El momento no tardó en generar reacciones en el público, quienes consideraron que la acción tomada por Beto Cuevas de compartir una canción con las personas en la calle fue un buen gesto.

Algunas reacciones fueron:

“Susto superado”

“Después de la tormenta viene la calma”.

“Mi amor bello, siempre ayudando y dando paz”.

“Mezcla perfecta”.

Posteriormente, en entrevista con Jessie Cervantes, se comentó que el músico quería “relajar a la gente que estaba en el desalojo”. Por su parte, Beto Cuevas comentó “qué bueno que fue solamente un temblorcito”, comentó.