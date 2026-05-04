Así reaccionaron en Venga la Alegría y Hoy al sismo

Este lunes 4 de mayo, un temblor de 5.6 en Oaxaca encendió la alerta sísmica en CDMX y aunque el movimiento telúrico fue imperceptible en varias zonas, el susto entre los chilangos estuvo bastante presente.

Ante esto, dos de los programas matutinos más importantes de la televisión abierta mexicana se encontraban al aire: Venga la Alegría de Azteca Uno y el programa Hoy de Televisa. Cada uno reaccionó ante la alerta sísmica.

Así reaccionaron en Venga la Alegría y Hoy a la alerta sísmica

Por un lado, aunque Venga la Alegría se encontraba al aire al momento en que sonó la alarma que anunciaba un temblor, la misma ocurrió cuando se encontraban en corte comercial, por lo que se desconoce la reacción inmediata de los conductores del programa.

A pesar de ello, en sus propias redes sociales compartieron información de cómo fue la reacción inmediata ante lo sucedido. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartieron imágenes del equipo en un entorno seguro.

“Todo el equipo de #VLA se ubicó en los puntos de reunión asignados para las emergencias tras la activación de la #AlertaSísmica en el Valle de México por el sismo de magnitud 6 que se registró”, escribieron en su posteo.

Más tarde, se retomaron las actividades y Sergio Sepúlveda fue el encargado de dar los detalles sobre el sismo cuyo epicentro ocurrió en Oaxaca.

Por otro lado, en el programa Hoy, los conductores aparecieron en las redes sociales del show, donde ya se encontraban en los puntos de reunión e informaban sobre las cifras oficiales iniciales, que marcaban un temblor de 6.0 grados, a pesar de que posteriormente se determinó que fue de 5.6 según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

En el video, podemos ver a los conductores tranquilos mientras dan la información sobre el sismo y se muestran imágenes desde Televisa San Ángel.

En otro video, mostraron los momentos exactos en que ocurrió la evacuación, donde varios integrantes del equipo aún mantenían sus elementos de trabajo como micrófonos y cables.

De este modo, se mostró que tanto Venga la Alegría como Hoy pudieron reaccionar de manera óptima al sismo, siguiendo con las medidas de seguridad adecuadas.