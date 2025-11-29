Fallece Tom Stoppard, dramaturgo y ganador del Oscar por ‘Shakespeare in Love’

El dramaturgo británico Tom Stoppard, un creador ingenioso y perspicaz que ganó un Premio de la Academia por el guion de Shakespeare In Love (1998), murió. Tenía 88 años.

En un comunicado emitido el sábado, United Agents informó que Stoppard falleció “pacíficamente” en su casa en Dorset, en el sur de Inglaterra, rodeado de su familia.

“Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad de espíritu y su profundo amor por el idioma inglés”, dijeron. “Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo.”

Nacido en Checoslovaquia, Stoppard fue considerado a menudo el mayor dramaturgo británico de su generación y recibió innumerables honores, incluyendo una estantería llena de premios teatrales.

Las muestras de afecto llegaron tras conocerse la noticia de su muerte, incluyendo la de Mick Jagger, de los Rolling Stones, quien lo describió como su dramaturgo favorito. “Nos deja un majestuoso cuerpo de trabajo intelectual y divertido”, escribió en X junto a tres fotografías.

Los teatros del West End de Londres apagarán sus luces durante dos minutos el martes a las 7 p.m. hora local en reconocimiento a Stoppard.

Tom Stoppard was my favourite playwright. He leaves us with a majestic body of intellectual and amusing work. I will always miss him. pic.twitter.com/c9c2Y3ohZn — Mick Jagger (@MickJagger) November 29, 2025

A lo largo de una carrera que abarcó seis décadas, las obras de Stoppard para teatro, radio y cine exploraron desde Shakespeare y la ciencia hasta la filosofía y las tragedias históricas del siglo XX.

Cinco de ellas ganaron el Tony a la mejor obra: Rosencrantz and Guildenstern Are Dead en 1968; Travesties en 1976; The Real Thing en 1984; The Coast of Utopia en 2007; y Leopoldstadt en 2023.

La biógrafa de Stoppard, Hermione Lee, dijo que el secreto de sus obras era su “mezcla de lenguaje, conocimiento y sentimiento. … Son esas tres cosas en marcha juntas lo que lo hace tan extraordinario.”

El escritor nació como Tomás Sträussler en 1937 en una familia judía en Zlín, en lo que entonces era Checoslovaquia, hoy República Checa. Su padre era médico en la empresa de zapatos Bata, y cuando la Alemania nazi invadió en 1939 la familia huyó a Singapur, donde Bata tenía una fábrica. A finales de 1941, cuando las fuerzas japonesas se acercaban a la ciudad-estado, Tomás, su hermano y su madre huyeron de nuevo, esta vez a la India. Su padre se quedó atrás y murió cuando su barco fue atacado al intentar salir de Singapur.

En 1946 su madre se casó con un oficial inglés, Kenneth Stoppard, y la familia se trasladó a la empobrecida Gran Bretaña de posguerra. El pequeño Tom, de 8 años, “se puso la inglesidad como un abrigo”, dijo más tarde, creciendo como un inglés por excelencia que amaba el cricket y a Shakespeare.

No asistió a la universidad, pero comenzó su carrera a los 17 años como periodista en periódicos de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, y luego como crítico teatral en la revista Scene de Londres.

Escribió obras para radio y televisión, incluyendo A Walk on the Water, televisada en 1963, y logró su gran éxito teatral con Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, que reimaginaba Hamlet desde la perspectiva de dos personajes secundarios desventurados. Una mezcla de tragedia y humor absurdo, se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo en 1966 y fue montada en el Teatro Nacional de Gran Bretaña, entonces dirigido por Laurence Olivier, antes de llegar a Broadway.

Le siguió una serie de obras exuberantes e innovadoras, incluyendo el meta-whodunnit The Real Inspector Hound (1968); Jumpers (1972), una mezcla de gimnasia física y filosófica; y Travesties (1974), que reunía a intelectuales como James Joyce y Vladimir Lenin en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.

El drama musical Every Good Boy Deserves Favor (1977) fue una colaboración con el compositor André Previn sobre un disidente soviético confinado en una institución mental, parte de la larga implicación de Stoppard con grupos que defendían los derechos humanos en la Unión Soviética y Europa del Este.

A menudo jugaba con el tiempo y la estructura. The Real Thing (1982) fue una conmovedora comedia romántica sobre el amor y el engaño que incluía obras dentro de una obra, mientras que Arcadia (1993) alternaba entre la era moderna y principios del siglo XIX, donde personajes en una casa de campo inglesa debatían sobre poesía, jardinería y teoría del caos mientras el destino se imponía. The Invention of Love (1997) exploraba la literatura clásica y los misterios del corazón humano a través de la vida del poeta inglés A.E. Housman.

Tom Stoppard comenzó el siglo XXI con The Coast of Utopia (2002), una trilogía épica sobre intelectuales rusos prerrevolucionarios, y recurrió a su propia experiencia para Rock’n’roll (2006), que contrastaba los destinos de la contracultura de los años 60 en Gran Bretaña y en la Checoslovaquia comunista.

The Hard Problem (2015) exploraba los misterios de la conciencia a través de la ciencia y la religión.

Stoppard fue un firme defensor de la libertad de expresión y trabajó con organizaciones como PEN e Index on Censorship. Afirmaba no tener opiniones políticas fuertes, escribiendo en 1968: “No ardo con ninguna causa. No puedo decir que escriba con algún objetivo social. Uno escribe porque realmente ama escribir.” Algunos críticos consideraban sus obras más ingeniosas que emocionalmente conmovedoras. Pero la biógrafa Lee dijo que muchas contenían un “sentido de dolor subyacente.”

“Las personas en sus obras … la historia les cae encima”, dijo Lee en un evento de la Biblioteca Británica en 2021. “Aparecen, no saben por qué están allí, no saben si podrán volver a casa. A menudo están en el exilio, apenas recuerdan su propio nombre. Puede que hayan sido encarcelados injustamente. Puede que enfrenten un terrible dilema moral que no saben cómo resolver. Puede que hayan perdido a alguien. Y una y otra vez creo que se percibe ese sentido de pérdida y anhelo en estas obras muy divertidas e ingeniosas.”

Eso fue especialmente cierto en su obra tardía Leopoldstadt, que se basaba en la historia de su propia familia para narrar la vida de una familia judía vienesa durante la primera mitad del siglo XX. Stoppard dijo que comenzó a pensar en su vínculo personal con el Holocausto bastante tarde en la vida, descubriendo sólo después de la muerte de su madre en 1996 que muchos miembros de su familia, incluidos sus cuatro abuelos, habían muerto en campos de concentración.

“No habría escrito sobre mi herencia —esa es la palabra que se usa hoy en día— mientras mi madre vivía, porque ella siempre evitó hablar de ello”, dijo Stoppard a The New Yorker en 2022.

“Sería engañoso verme como alguien que, despreocupado e inocente, a los cuarenta y tantos años pensó: ‘Oh, Dios mío, no tenía idea de que era miembro de una familia judía’”, dijo. “Por supuesto que lo sabía, pero no sabía quiénes eran. Y no sentía que tuviera que averiguarlo para vivir mi propia vida. Pero eso no era realmente cierto.”

Leopoldstadt se estrenó en Londres a principios de 2020 con excelentes críticas; semanas después todos los teatros cerraron por la pandemia de COVID-19. Finalmente se abrió en Broadway a finales de 2022, ganando cuatro premios Tony.

Prolífico hasta el vértigo, Tom Stoppard también escribió numerosas obras de radio, una novela, series de televisión como Parade’s End (2013) y muchos guiones cinematográficos. Entre ellos: la comedia distópica de Terry Gilliam Brazil (1985), el drama bélico dirigido por Steven Spielberg Empire of the Sun (1987), la comedia romántica isabelina Shakespeare in Love (1998) —por la que compartió el Oscar al mejor guion adaptado con Marc Norman— el thriller de criptografía Enigma (2001) y la épica rusa Anna Karenina (2012).

También escribió y dirigió en 1990 una adaptación cinematográfica de Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, y tradujo numerosas obras al inglés, incluyendo piezas del escritor disidente checo Václav Havel, quien se convirtió en el primer presidente poscomunista del país.

Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1997 por sus servicios a la literatura. Estuvo casado tres veces y le sobreviven cuatro hijos, entre ellos el actor Ed Stoppard, además de varios nietos.