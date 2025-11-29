SFDK vuelve a México para celebrar 30 años de Konciencia

Luego de no pisar los escenarios mexicanos en 10 años, el dúo de rap conformado por Zatu y Acción Sánchez, SFDK —Siempre Fuertes De Konciencia—, volvió a la Ciudad de México para reafirmar su amor por el público local y regalar sus potentes barras llenas de Konciencia.

Únicamente con Zatu al micrófono y Acción en las tornamesas, el grupo celebró también sus 30 años de trayectoria dentro de la industria del rap ante un público mexicano que, cada vez que la banda vuelve, se hace más grande, creando una gran familia.

“Lo bonito de SFDK es que siempre vemos caras nuevas. Estamos frente a muchas cabezas calvas, pero también frente a caras jóvenes. Eso significa SFDK, la unión de todos”, celebró el MC, Zatu ante sus fanáticos chilangos que se citaron en el Pabellón Oeste.

El concierto de los originarios de Sevilla, España, como bien lo marcaba su “excusa”, se caracterizó por un aura festiva que celebrara tres décadas aliento. Por ello, SFDK hizo un repaso por sus diferentes discos publicados, desde el Oodessea en el Lodo (2001), pasando por el Lista de Invitados (2011), para llegar al Inkebrantable (2025).

“Estamos muy contentos de venir a su país”, externó Zatu alegre desde el escenario.

Para calentar al nuevo ‘aliado’ de SFDK, Zatu y Acción Sánchez presentaron canciones como “Lucifer”, “Sin Miedo a vivir” y “Todo lo que importa”.

“Lo difícil de viajar a otro país, es que no siempre cabe el tuyo en una maleta. Pero estamos muy contentos de que en México nos reciban con tanto amor. Ustedes hacen de SFDK una familia”, declaró Zatu luego de recordar al rapero Fyahbwoy, con el tema “Todo lo que Importa”.

El show de los españoles continuó con temas como “El Blues del Condenado”, “Cara B” y el hit “Liricista en el Tejado”, que actualmente cuenta con 25 mil reproducciones en plataformas digitales como Spotify.

“México se hace por gente que es de gran corazón, con una luz interior increíble”, celebró Zatu, mientras el público aplaudía la presentación.

El concierto también incluyó temas como “Amaneceres”, “Una de Piratas”, “Dónde Está Wifly” y “Orgullo Banderillero”, siendo esta última una de las más aclamadas por los asistentes, pues gracias a ella se potencializó su alcance en Latinoamérica.

“México, nunca falla aún tenemos citas pendientes en su país, pero siempre son una locura. Gracias por acompañarnos esta noche”, comentó Zatu, quien luego gritó: “¿Cómo se llama este grupo?”, para alentar al público que contestaba energético “¡SFDK!”.

Los españoles continuaron el show con clásicos como “Ovarios y Pelotas” y “Años Muertos”, mismas que anunciaban el final de una noche de llena celebración.

“México siempre estarán en nuestros corazones. Hasta siempre”, dijo Zatu quien no paraba de compartir su felicidad.

El concierto cerró a ritmo de temas como “Volver”, “Ringui Dingui”, “Yo Contra Todos” y “Un Pobre con Dinero”, mismas que dieron una despedida al público que los esperó por años en la capital del país.

SFDK aún tiene fechas programadas en México como parte de la Gira 30 Aniversario. El dúo visitará Guadalajara este domingo 30 de noviembre.