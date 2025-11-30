Paty Cantú y Christian Vázquez por fin celebraron su enlace matrimonial con una ceremonia que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Durante la madrugada comenzaron a circular las primeras imágenes y videos de la fiesta, que fue realizada en un hotel frente a la playa el 29 de noviembre, lo que desató gran expectativa entre sus seguidores.

Las redes sociales se llenaron de publicaciones de los invitados, quienes compartieron desde selfies con los recién casados hasta detalles exclusivos como el menú de la velada. Entre lo más comentado destaca que la cantante sorprendió con tres atuendos nupciales.

Además, el equipo encargado de la decoración de la boda de Paty Cantú compartió un clip en el que se aprecia cómo fue el montaje de las mesas, la cubertería y la decoración de la mesa de honor. Aquí te mostramos cómo se vivió el enlace matrimonial de la cantante y el actor.

Paty Cantú se casa: Estas son las FOTOS de su boda

El equipo responsable de ambientar la boda de Paty Cantú difundió un video en TikTok en el que se muestra el proceso de montaje, desde la disposición de las mesas y la cubertería hasta los detalles de la mesa principal.

En la decoración el color de predominó fue el beige. Las mesas donde permanecieron los invitados incluyeron arreglos florales de naturaleza muerta y velas color vino, además de algunos tapetes hechos en macramé.

Mientras tanto, la mesa de honor destinada a los novios, Paty Cantú y Christian Vázquez, también contó con velas rojas y un mantel hecho de flores en tonos beige, gris, vino y naranja. La ceremonia se realizó en Puerto Vallarta, en un hotel frente a la playa.

Así fue la decoración de la boda Paty Cantú ı Foto: Captura de pantalla TikTok camelia.wp

El vestido nupcial de Paty Cantú

La pareja de enamorados optó por romper con lo tradicional y darle un sello único a su unión al vestir atuendos en tonos verdes. Este look fue todo lo contrario a los tonos blancos y aperlados que suelen usar las novias y el traje en tono oscuro del novio.

Paty Cantú eligió un vestido de seda en color verde strappless y con escote en V, acompañado de un velo de tul que reforzaba la armonía de su estilo monocromático. Además, la cantante de “Goma de Mascar” sostuvo entre sus manos un ramo de naturaleza muerta.

Christian Vázquez, por su parte, lució un traje del mismo tono con detalles en el cuello en color negro. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, los invitados vistieron prendas en colores claros, principalmente beige, para resaltar el contraste con los llamativos looks de los recién casados.

Paty Cantú y su novio usaron atuendos en color verde ı Foto: IG @labebamontes

Pero no quedó ahí, Paty Cantú sorprendió al usar un segundo vestido en color blanco strappless, con escote en V y con una falda de tul que cubrió hasta sus pies. La actriz Dalilah Polanco compartió varias fotografías de la boda de la intérprete y el actor.

Paty Cantú posa con invitados ı Foto: IG @polancodalilah

@jan.cantu @Paty Cantú se casó la reyna del drama y el amor ❤️ quevivanlosnovios boda patycantu ♬ sonido original - Jan Cantu

Además, la exparticipante de La Casa de los Famosos México 3, compartió un video donde se aprecia el tercer atuendo de Paty Cantú. Se trata de un vestido blanco de corte recto, strappless, con escote en V.