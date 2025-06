Paty Cantú asegura que le ofrecieron un pacto por fama: ‘Son intercambios de poder’ | VIDEO

Paty Cantú habló sobre sus experiencias sobrenaturales y con la magia al ser invitada en le podcast ‘Experiencias Paranormales’ con Fepo, uno de los programas sobrenaturales más vistos en el país.

En ese sentido, Paty Cantú reveló que ha tenido una conexión con lo extranormal desde que tenía seis años de edad: “Desde que era niña, he tenido una conexión muy fuerte con lo inexplicable, no solo como artista, sino como ser humano”, confesó.

La cantante reveló que cuando era niña, seres que “no eran humanos” la llegaron a visitar y que sentía que había venido al mundo con una misión. “Mi don más desarrollado es la intuición”, aseguró en la entrevista.

“He visto cosas, he sentido presencias”, asegura, “antes me daban miedo, ahora no. Ya no me asustan los fantasmas… ahora los veo como DJs que me acompañan", cuenta.

A Paty Cantú le ofrecieron un pacto por fama

La artista comentó que en el pasado, fue contactada por el supuesto líder de un club secreto, que le ofreció entrar a un red en la que tendría asegurada “fama, contactos y visibilidad”.

“Me mandaron una videollamada. Me predicaron por qué debía estar ahí y darme ejemplos de quienes estaban y los bloqueé. Pensé que me querían sacar dinero. Años después vi en las noticias que ese grupo era real”, dijo.

En ese sentido, Cantú explicó que son para ella estas agrupaciones secretas: “Desde mi perspectiva, sí existen. Son como intercambios de poder con entidades. Yo me he salido del cuadro para no estar ahí”, mencionó.

Podcast completo de ‘Experiencias Paranormales’