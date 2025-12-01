Con música y unión conmemoran el Día Mundial del Sida

Con un Monumento a la Revolución iluminado con luces rojas, la Ciudad de México envió anoche un poderoso mensaje de inclusión, empatía y acción anticipada para recordar que el VIH no mata, pero el estigma y la desinformación sí. Miles de personas se reunieron en el concierto organizado por AHF México en el recinto, para conmemorar el Día Mundial del Sida, una jornada que combinó visibilidad, memoria y llamado urgente a la prevención.

Desde el arranque, la emoción se desbordó, donde diferentes organizaciones y grupos de apoyo compartían cifras y mensajes de prevención, para que en América Latina no siga creciendo esta pandemia. Artistas como Lalo Capetillo, Vivían Baeza, León Leiden y el elenco del reality La más Draga, el cual era de los más esperados, presentaron sus números musicales, cerrando con un mensaje de prevención y difusión.

El Tip: Se denunció que existe un nuevo medicamento con una inyección que controla el virus, pero se dejó fuera a América Latina.

La primera gran ovación de la noche llegó con Rocío Banquells, quien elevó un mensaje de diversidad y libertad personal. La velada continuó con Manoella Torres, con seis temas de su amplia trayectoria.

El tono subió con Christian Chávez, quien subrayó el peso histórico que la pandemia ha tenido en la comunidad LGBTTTI+. “Es algo muy importante porque esta comunidad ha sufrido casi 45 años. Los medicamentos han avanzado mucho, pero el odio y el desconocimiento siguen provocando que se digan cosas que no son ciertas. Hay que hacernos la prueba y entender qué significa ser indetectable”, expresó.

El cierre llegó con fuerza emotiva gracias a Fey, quien llevó el concierto a su punto más alto. La cantante compartió una dedicatoria que tocó fibras profundas. “Todos hemos perdido a alguien amado por esta enfermedad. Esto no es de género, puede pasar a cualquiera. Este outfit era de mi amigo Gerardo Tonetti, a quien se lo llevó esta enfermedad. Está en mi corazón. Prendamos una luz por esas almas que se nos fueron”, dijo.

Las miles de luces encendidas en la explanada sellaron una noche de cinco horas de música, que recordó que la lucha continúa, que el acceso a la salud debe ser universal y que cada 1 de diciembre hay una oportunidad para transformar el miedo en información, comunidad y vida.

En México, actualmente, alrededor de 370 mil personas viven con VIH, según datos oficiales del sector salud, que también reportan 15 mil 480 nuevos diagnósticos en el último año. Las cifras confirman que la pandemia sigue activa y que el reto principal continúa siendo el acceso oportuno a la detección y a los tratamientos antirretrovirales.

Durante el mismo periodo, se registraron cinco mil 149 defunciones por complicaciones asociadas a VIH/sida, una tendencia que se ha mantenido en aumento en los últimos años. Especialistas advierten que la mortalidad está estrechamente ligada al diagnóstico tardío y a la desigualdad en el acceso a servicios, lo que subraya la urgencia de fortalecer campañas de prevención y atención temprana.